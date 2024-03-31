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Oy zarfa nasıl konulur? Yanlış oy kullanan seçmene yeni pusula verilir mi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
20.03.2024 19:53
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Seçim döneminde oy kullanma hakkına sahip olan bireyler, seçmen olarak tanımlanmaktadır. Seçmenlerin seçim günü sandık başına gidip oy kullanması önemli bir vatandaşlık görevi olarak bilinmektedir. İlk kez oy kullanacak olanların oy kullanımı hakkında bilgi sahibi olması da bu noktada önemlidir. Oyların yanlış ya da hatalı kullanılması ise oyların geçersiz sayılmasına yol açabilir. Peki oy zarfa nasıl konulur, yanlış oy kullanan seçmene yeni pusula verilir mi?

Oy zarfa nasıl konulur? Yanlış oy kullanan seçmene yeni pusula verilir mi?

İçindekiler

  • Oy zarfa nasıl konulur?
  • Yanlış oy kullanan seçmene yeni pusula verilir mi?
  • Yanlış oy kullandım, yeniden oy kullanabilir miyim?

Oy kullanacak seçmenlerin oylarının geçerli olabilmesi için bazı kritik noktalara dikkat etmesinde fayda vardır. Bu noktalardan biri oy pusulasına basılacak olan mührün doğru basılması, bir diğeri ise oy kâğıdının zarf içerisine doğru bir şekilde yerleştirilmesidir. Bununla birlikte seçmenlerin oy kullanırken hata yapmamaları için dikkatli olması da gerekir. Kazayla hatalı oy atanlar için yanlış oy verince ne yapılır konusu ayrı bir öneme sahiptir.

Oy zarfa nasıl konulur?

Seçim dönemlerinde seçmenlerin oy vermesi için kullanılan önemli bir araç mevcuttur. Bu araç oy pusulası, kâğıt pusula veya oy kâğıdı olarak da bilinmektedir. Seçmenlerin oy kullanımı için gittikleri yerde çoğunlukla oyların gizli bir şekilde verilmesini sağlayan kabinler bulunmaktadır. Seçmenler bu kabinlere girerek kendilerine sandık görevlileri tarafından verilen oy pusulası üzerine mühür basarak oylarını vermektedir. Oy verme işlemi bittikten sonra oy pusulası dikkatli bir şekilde katlanıp, yine kendilerine verilen mühürlü zarfların içerisine konulmaktadır. Zarfların içerisine oy pusulası dışında herhangi bir şeyin konulmaması önemlidir. Zarfın ağız kısmının ise yapıştırılması zorunlu değildir. Normal bir şekilde kapatılması yeterlidir.

Yanlış oy kullanan seçmene yeni pusula verilir mi?

Seçmen kütüğünde ismi yazılı olan her vatandaşın oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Seçim günü kütükte kayıtlı olan kişilerin hangi sandıkta ve bölgede oy kullanacaklarını önceden öğrenmesi gerekmektedir. Ayrıca oy kullanmaya giderken kimlik belgesi ve seçmen bilgi kâğıdına da gereksinim vardır. Seçmenler oy kullanımı sırasında kazayla yanlış oy verme durumunu yaşayabilir. Bu noktada yanlış oy verince ne olur konusunun detayını bilmek önemlidir. Yanlış oy kullanan kişilere sandık görevlileri tarafından yeni bir oy pusulası verilmemektedir.

Yanlış oy kullandım, yeniden oy kullanabilir miyim?

Seçim gününde seçmenlerin oy kullanırken çok dikkatli olması ve doğru bir şekilde oylarını kullanması önemlidir. Yanlış oy kullanımı neticesinde kullanılan oy geçersiz sayılmakta ve bu durum seçmeni de olumsuz yönde etkilemektedir. Seçmenler istemeden geçersiz olmasına sebebiyet verecek bir oy kullandıklarında yeniden oy kullanma hakkına sahip değildir. Bu bağlamda oyların geçersiz sayılmasına neden olacak durumlar genel olarak şöyledir:

  • Oy pusulası üzerinde birden çok adaya oy verilmesi,
  • Mühür dışında kalem kullanılması, işaret konulması veya parmak basılması,
  • Oy kâğıdının tamamını etkileyecek şekilde kâğıdın yırtılması,
  • Oy pusulasının konulduğu zarf içerisinden oy dışında farklı materyallerin çıkması,
  • Seçmenin kendi adını, soyadını içeren bilgilerin yazılması gibi durumlarda oylar geçersiz sayılmaktadır.
    Yerel Seçim 2024


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