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  4. Oyun makinesine sert vurmak için gerildi, duramayınca duvarı parçaladı

Oyun makinesine sert vurmak için gerildi, duramayınca duvarı parçaladı

10.12.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de yumruk ve tekme atılarak puan kazanılan oyun makinesiyle eğlenmek isteyen çocuk, tekme attıktan sonra dengesini kaybederek duvarı parçaladı. Yaşanan o ilginç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi’de Arda Dövdemir isimli çocuk, arkadaşıyla birlikte halı sahaya giderek oyun makineleriyle eğlenmek istedi.

DUVARI PARÇALADI

Çocuklar tekme ya da yumruk atılarak skor kazanılan makineye tekme atarak birbiriyle yarışmaya başladı. Arkadaşı daha çok puan alınca Arda Dövdemir, daha yüksek skor almak için sıra kendine gelince makineden uzaklaştı. Koşarak makineye doğru koşan Dövdemir, tekme attıktan sonra dengesini kaybedip duvara çarptı. Duvarın parçalanması üzerine çocuk yan tarafa düştü. Çocuk olayı yara almadan atlatırken, yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇOK HIZLI VURDUM"

Arkadaşını geçmek istediğini söyleyen Arda Dövdemir “Buraya arkadaşlarımızla vakit geçirmeye geliyoruz. Burada oyunlar oynuyoruz. Arkadaşımla bir akşam boks torbasına vurmaya geldik. Arkadaşım benden daha hızlı vurdu, ben kaybettim. Ben de bu sefer gerilerek çok hızlı vurdum, dengemi kaybedip duvarın içinde buldum kendimi. Duvarda kırıldı” diyerek yaşadığı olayı anlattı. (İHA)

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