Oyunseverler için en iyi 144 hz monitör önerisi

Eğer sıkı oyuncuysanız iyi bir monitöre sahip olmalısınız. Çünkü monitörün kalitesi, oyuncunun performansı üzerinde büyük etkiye sahip. Aynı zamanda eğer iyi bir ekran kartınız varsa bu karttan en iyi sonucu almanız için iyi bir oyuncu monitörünüzün olması gerekiyor. Son zamanlarda 144 Hz monitörlere ilgi oldukça fazla. Çünkü bu monitörler, oyunların daha akıcı ve görüntülerin daha belirgin olmasını sağlıyor. Gelin, piyasadaki iyi monitör modellerini sıraladığımız listeye birlikte bakalım.

1. Çerçevesi yokmuş gibi: Samsung Odyssey G3

144 Hz monitör önerisi arıyorsanız ilk bakmanız gereken markalardan biri: Samsung. Samsung Odyssey G3, âdeta çerçevesiz gövdeye sahip olarak üretiliyor. 24 inç ekrana bakıldığında belli olmayan çerçevesi sayesinde sınırları aşmak mümkün oluyor. Ürünün 144 Hz kapasitesi ile oyunlardaki hareketler çok daha net ve akıcı şekilde izlenebiliyor. Oyuncunun performansını üst seviyeye çıkaracak olan monitör, 1 ms süresinde tepki verebiliyor. Böylelikle oyundaki düşmanlarınızdan bir adım önde olmanızı sağlıyor. Hiç yorulmadan oyun oynama imkânı sunan ürüne senkronizasyon teknolojisi ile AMD FreeSync Premium uygulanabiliyor. Bu sayede oyunda yaşadığınız tekleme, donma ve gecikme gibi problemler ortadan kalkıyor.

2. Flat ekran sevenler için MSI Optix G241 Flat Gaming Monitör

144 Hz monitör önerileri arasında her ne kadar son yıllarda curved yani eğimli monitörler moda olsa da kimileri hâlâ düz monitörleri tercih ediyor. 16.7 milyon renk kapasitesine sahip MSI Optix G241 Flat Gaming Monitör, 144 Hz yenileme hızı ile oyunlarda rakiplerinize fark atmanıza yardımcı oluyor. 23.8 inç genişliği ve 16:9 görüntü oranı ile hemen her türlü oyunu keyifle oynayabileceğiniz ürün, aynı zamanda yansımayı önlemek için IPS panel ile üretiliyor. 1920 x 1080 yüksek çözünürlüğe sahip monitör, rakiplerinizin bir adım önüne geçmenize yardımcı oluyor. Oyun keyfinizi arttırmak ve rakiplerinize üstünlük sağlamak için MSI markalı oyuncu monitörüne şans verebilirsiniz.

3. LG UltraGear ile sıra dışı bir deneyim

LG UltraGear 24 inç monitör, oyuncuların ilgisini çeken ürünler arasında yer alıyor. 144 Hz yenileme hızı sunan ürün, aynı zamanda 1920 x 1080 görsel kalitesine sahip. Teknoloji dünyasının en başarılı markalarından olan LG, monitöre 2 adet HDMI 1 adet de DP bağlantısı yerleştirerek ürünü üretiyor. Bu sayede hem PC ve laptop hem PS4 gibi oyun konsollarını bağlayarak birden fazla platformu tek ekrandan oynamak mümkün oluyor. En ucuz 144 Hz monitör tavsiyeleri arasında yer alan monitör, dikey düzlemde 360 derece dönebilme yeteneği sayesinde 90 derece çevrilerek dik şekilde yüzeye yerleştirilebiliyor. Böylelikle ilk monitör ya da ikinci monitör olarak da kullanılabiliyor.

4. ViewSonic Gaming Monitör ile benzersiz oyun deneyimi

27 inç ekran boyutu ile sınıfının geniş ekran deneyimi sunan ürünlerden biri olan ViewSonic Gaming Monitör, 2560 x 1440 kalitesinde oldukça kaliteli ekran çözünürlüğü sunuyor. Birçok oyuncu tarafından 1 ms tepki süresi ve 1.000:1'lik ekran kontrast oranı ile âdeta bir oyun canavarı olması ile beğeniliyor. 16:9 ekran oranı sunan monitör, HDMI ile bağlantı kurabiliyor. Sahip olduğu FreeSync teknolojisi ile ekran kartı bildirimlerine göre anlık tepki veren ürün, ekran yenileme hızını anında değiştirebiliyor. En fazla 144 Hz ekran yenileme hızına çıkmasının yanında oyunun akıcılığını sağlamak için otomatik olarak ekran yenileme hızını dengeleyebiliyor.

5. Oyun dünyasında çıtayı yükseltmek için LG UltraGear 27 inç

Oyun dünyasını sarsan LG UltraGear 27 inç monitör, sizin de dünyanızı etkileyebilecek kapasiteye sahip. FreeSync özelliği bulunan monitör, anlık olarak Hz değerini değiştirerek mükemmel görüntüyü kullanıcıya aktarmayı her zaman başarıyor. Aynı zamanda 2560 x 1440 geniş çözünürlüğe sahip ürün, yansımayı önlemek adına IPS ekran kullanıyor. Böylelikle en güneşli zaman dilimi olan gündüz saatlerinde rahatça oyun oynamak mümkün oluyor. 1 ms olan tepki süresi, oyunda gerçekleşen değişikliklerin anlık olarak size aktarılmasını sağlıyor. Bu özellik, oyundaki düşmanınız parmağını oynatsa ya da arabasının tekerini çevirse dahi anlık olarak haberinizin olacağı anlamına geliyor.

6. Uygun fiyatlı oyun monitörü arayanlara Acer EG2020QP Full HD LED Monitör

21.5 inç'lik oyun monitörlerine göre nispeten küçük sayılan Acer EG2020QP Full HD LED Monitör, yerden tasarruf sağlamak isteyenler için oldukça ideal bir ürün. Her ne kadar boyut olarak küçük olsa da ürün, oldukça iyi özellikler vadediyor. AMD FreeSync özelliği bulunan monitör, en fazla 144 Hz'ye kadar ekran yenileme hızı sağlayabiliyor. Ayrıca ürünün 1920 x 1080 geniş çözünürlüğe sahip olması, oyunlardan maksimum keyif almanıza yardımcı oluyor. Akıcılığı yüksek Hz hızı, oyundaki performansınıza epey fayda sağlıyor. 1 ms'ye kadar düşen tepki süresi ile oyundaki başarınızı arttırmanıza yardımcı oluyor. Üstelik tüm bunları nispeten düşük bir güç tüketimi olan 25 W ile sağlıyor. Aynı zamanda ürün, ikinci ekran olarak da tercih ediliyor.

7. Hem yükseklik hem açı ayarlı BenQ Zowie Oyun Monitörü

BenQ Zowie Oyun Monitörü, oyun dünyasına yenilik katan ürünlerden. Ürünün yükseklik ayarı, uzun süre yüksek performans sağlamak ve boynunuzda oluşabilecek sağlık problemleri ile uğraşmamak için önemli bir özellik. Aynı zamanda farklı konumlara monitör yerleştirmeyi seven oyuncular, ürünün açı ayarlama seçeneğini de tercih ediyor. Oyun monitörlerinde standart olan 1 ms tepki süresi, 144 Hz yenileme hızı ve FreeSync gibi ürün özellikleri kullanıcıların gözünü dolduruyor. 27 inç geniş ekran büyüklüğüne sahip ürün, masasının üzerinde farklı düzen kurmayı düşünen kişiler için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

8. MSI 34 inç Gaming Monitör ile kendinizi oyunların içinde hissedin

144 Hz monitör tavsiyesi denilince ilk akla gelen markalardan biri olan MSI, ürünleri ile kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Oyun dünyasının öncü markası MSI tarafından geliştirilen 34 inçlik Optix model, curved dizayna sahip. 21:9 ekran oranı sağlayan monitör ile oyunların içinde kaybolmuş gibi hissetmemek elde değil. Etkileyici görüntüye ve 3000:1 yüksek kontrast oranına sahip ürün, 2 adet HDMI girişi ile destekleniyor. Monitörün maksimum çözünürlüğü 3440 x 1440 gibi bir rakama ulaşıyor. 1.07 milyar renk kapasitesi, sizi gerçek hayattan soyutlamak adına cihazın iddialı özellikleri arasında bulunuyor. Tasarımında yer alan LED ışıklar, bulunduğu ortama renk getiriyor. MSI markalı monitör ile zevkli ve profesyonel şekilde oyun deneyimi yaşamak isterseniz ürüne mutlaka göz atmanızı öneririz.

9. LG UltraGear Ergo Gaming Monitör ile özgürlüğü keşfedin

2560 x 1440 çözünürlüğe sahip oyuncu monitörü olan LG UltraGear Ergo, kendine has bazı özellikleri ile rakiplerinden ayrılıyor. Pek çok oyuncu, cihazın 27 inç büyüklüğündeki geniş ekranı farklı noktalara konumlandırma ve yerleştirme özelliklerine hayran kalıyor. Ürün, oyuncuların en büyük problemlerinden biri olan dar alana birden fazla monitör yerleştirme ya da monitörü masada istediği alana konumlandırma sorunlarına yenilikçi bir çözüm getiriyor. Monitörün ayak ile ekran kısmının alışılmışın dışında tasarlanması sayesinde kullanıcılar ürünü her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanabiliyor. Ürün, birkaç farklı monitör ile setup kurulacak alanlarda oldukça faydalı çözümler sunuyor. Bu sayede ayrı bir ekran taşıyıcı almaya gerek kalmıyor. Daha ne olsun?

10. Xiaomi Mi Curved Led Monitör sizi hayallerinizin ötesine götürecek

Hemen her alanda öncü olmayı başaran Xiaomi, oyuncu monitörü konusunda da kendini göstermeyi başarıyor. Display Port ve HDMI bağlantısı ile yenilikçi özellikleri bulunan Xiaomi Mi Curved Led Monitör; rakiplerine nazaran geniş oluşu, yansıma yapmayan ve en iyi görüntüyü veren curved yapısı ile dikkat çekiyor. Ürünün 21:9 ultra geniş ekran çözünürlüğü sayesinde oyundaki herhangi bir detay kolayca yakalanabiliyor. 144 Hz yenileme hızı ile kullanıcıya akıcı sonuçlar vermeyi vadeden monitörün tek olumsuz özelliği, tepki süresinin 4 ms olması. Birçok olumlu özelliğinin yanında tepki süresini tolere edebilecek kişilerin bu ürünü beğeneceğinden eminiz.

11. Oyunlarınızı boostlamak için Gamebooster Gaming Monitör'ü deneyebilirsiniz

144 Hz IPS monitör önerisi listesine dahil edilebilecek iyi seçenekler arasında Gamebooster markası dikkat çekiyor. Gamebooster Gaming Monitör, standart oyun monitörünün sağladığı her özelliği kullanıcısına sağlıyor. Ürün, 144 Hz görüntü yenileme hızı, 1920 x 1080 çözünürlüğü ve 23.8 inç IPS ekran ile üretiliyor. FreeSync Premium özelliğini de barındıran monitörü HDMI bağlantısı sayesinde hem PC hem oyun konsollarında kullanmak mümkün. Yüksek değerli ekran çerçeve oranına sahip oyuncu monitörü sayesinde oyunlarda en iyisi olmaya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Ürün, oyundaki rakiplerinizin hareketini çok daha kolay şekilde yakalamanızı sağlıyor. Uygun fiyatı ile kullanıcı dostu olan ürüne şans vermek istemez misiniz?

12. Görüntüye önem verenler için HP Monitör

"Alacağım ürünün hem özellikleri iyi olsun hem de ürün gözüme hitap etsin." diyorsanız HP markasının 27 inç ekran boyutundaki oyun monitörüne bakmanızda fayda var. 1 ms tepki süresi ve 144 Hz gibi kaliteli özellikleri olmasının yanında ürün, şık tasarımı ile dikkat çekiyor. 160/170 derecelik görüş açısı sunan monitör, IPS teknolojisi sayesinde oyunun en karanlık anlarında bile en net görüntüyü almanızı sağlıyor. HP markalı oyuncu monitörünün beklentilerinizi karşılayacağına eminiz.

13. 4K görüntü için Philips Monitör'e göz atın

Birçok kullanıcı "144 Hz monitör FPS arttırır mı?" diye merak ediyor. Eğer ekran kartınız monitörünüzden daha yüksek FPS sağlıyorsa yüksek rakamlar göremiyorsunuz. İyi bir ekran kartından performans almak için iyi özelliklere sahip monitörünüzün olması gerekiyor. Ekran ve TV teknolojisinin öncülerinden olan Philips markasına ait 27 inç oyun monitörü, ilgi çekici özelliklere sahip. Öncelikle 4K çözünürlüğü ile dikkat çeken ürün, 4K seçeneği sunan oyunlarda farkını ortaya koyuyor. Buna ek olarak ürünün IPS özellikli geniş ekranı, yansıma yapmayan teknoloji ile kaplanmış. Düşük güç tüketimi ile faturalarınıza yük olmayan ürün, Low Blue modu ile mavi ışık oranını düşürerek gözünüzün yorulmasına engel oluyor. Her detayı incelikle tasarlanmış olan monitör ile oyun keyfinizi arttırmak istemez misiniz?

14. Her oyuncunun hayali: ASUS ROG Strix XG49VQ Oyuncu Monitörü

Asus ASUS ROG Strix XG49VQ Oyuncu Monitörü, tercih edilen curved monitörler arasında yer alıyor. 49 inç gibi çok uzun bir genişliği olan monitör, 3840 x 1080 görüntü kalitesi ile oyunun her anını yakalamanızı sağlıyor. Oyundaki kör noktaları, diğer oyuncuların görmediği alanları ve görmek istiyorsanız bu monitörü mutlaka denemelisiniz. Ultra-Wide HDR teknolojisine sahip monitör, düşük mavi ışık özelliği sayesinde gözlerinizi yormadan oyunun keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Üstelik FreeSync 2 teknolojisi ile senkronizasyonu ve yenileme hızını başka bir noktaya taşıyabiliyor. Display HDR sayesinde en parlak anlarda dahi en iyi renkleri oyuncuya vererek oyundaki hissin eksiksiz şekilde algılanmasını sağlıyor.

15. GIGABYTE G34WQC Gaming Monitör ile oyunların atmosferinde kaybolun

GIGABYTE marka 34 inç oyun monitörü, curved yapısı ile kullanıcıya geniş kullanım alanı sunuyor. 2 tane HDMI, 2 tane DP girişi bulunan monitöre tek seferde 4 farklı verici bağlamak mümkün oluyor. Böylelikle bilgisayardan konsola geçmek için tek tuşa basmanız yeterli oluyor. 3440 x 1440 kalitesindeki çözünürlüğü ile oyunun içinde kaybolmanıza imkân tanıyor. Her an her yerden sizi tehdit eden düşmanları anlık olarak görebilir, hızla onlara müdahale edebilirsiniz. Böylece oyunun kazananı siz olabilirsiniz. Eğer uygun fiyatlı curved monitör arıyorsanız bu modeli mutlaka incelemeniz gerekiyor.

16. Kavisli oyuncu monitörü isteyenler için: Samsung Odyssey G5

Samsung markasının curved monitörü olan Odyssey G5, 34 inç bir ekran büyüklüğüne sahip. Aynı zamanda 165 Hz görüntü yenileme hızı, oyunları film izler gibi takip etme imkânı sunuyor. Oyunlardaki karakterlerin akıcılığını mükemmel seviyeye çeken monitör, FreeSync Premium özelliği ile Hz hızını anlık olarak ayarlayabiliyor. 2K 10 HDR görüntü sağlayıp en parlak anlarda bile en net görüntüyü kullanıcıya aktararak oyundan kopmayı engelliyor. Özellikle ekran konusunda Samsung'a güvenen ve bu markayı tercih edenler için ürünün iyi bir seçenek olacağını söyleyebiliriz. Samsung Odyssey G5, oyun deneyimlerinizi üst seviyelere taşıyabilecek bir monitör.