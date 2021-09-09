Oyun sürelerini kısıtlayan Çin, firmaları görüşmeye çağırdı

Hükümet ayrıca araç paylaşım uygulamaları sektöründe yaşanan yasa dışı faaliyetlerin önüne geçileceğini açıkladı.

Beijing'in geçtiğimiz hafta getirdiği düzenlemeyle 18 yaşın altındakilerin haftada üç saatten fazla bilgisayar ve konsol oyunu oynamalarının yasaklanmıştı.

Hükümet kanadından yapılan açıklamada yeni getirilen kuralları "yetersiz" şekilde uyguladığı tespit edilen şirketlere ciddi yaptırımlar uygulanacağı ifade edilirken, şirketlerin uygunsuz bir biçimde rekabet etmek yerine inovasyona yönelmelerinin daha doğru olacağı belirtildi.

(Reuters)

