Oyun tutkusuna son veremeyenler için en iyi gamepad, joystick modelleri

Oyun tutkunları bilir, bazı oyunları sadece mouse ve klavye ile oynamak yeterli gelmez. İşte böyle oyunlar için devreye gamepad ve joystick girer. "Joystick ne demek?" diye sorarsanız oyun çubuğu anlamını taşır. "Joystick nedir?" derseniz kısaca video oyunlarını oynamanıza yardımcı olan bir donanım olduğunu söyleyebiliriz. Siz de oyun keyfini katlamak ve klavye ile mousenin yeterli gelmediği farklı oyunları oynamak istiyor ancak hangi joystick ve gamepadi alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız en iyi ürünleri listelediğimiz yazımızı inceleyebilir, tek tıkla dilediğiniz ürünü kolayca satın alabilirsiniz.

1. Keyifli oyun deneyimi sunan Thrustmaster Joystick

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En iyi joystick araştırmamızda ilk önerimiz olan Thrustmaster Joystick, 12 serbest hareket düğmesine sahip. Başlık tasarımını kolayca değişebilir ve oynadığınız oyuna uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Oyun keyfini arttıran ürün, sidestick konfigürasyonu ile sorunsuz bir kullanım sunar. Kontrol düğmeleri ise uçak oyunlarını daha gerçekçi şekilde oynamanıza yardım eder. HEART sistemi, 14 bit çözünürlüğü ve manyetik sensörleri sayesinde oyunculara adeta oyunun içinde gibi hissettirir.

Konforlu kullanımına bayılacağınız Thrustmaster Joystick hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayınız.

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2. Oyun deneyimini iyileştiren Trendfone Pl-2585 Joystick

PC için en iyi joystick arayışındaysanız Trendfone Pl-2585 Joystick'i mutlaka değerlendirmelisiniz. Titreşim özelliği ile ürün, oyun içindeki tüm çarpma ve sarsıntıyı hissetmenizi sağlar. Joystick, 128 MB ram ve 133 mHz işlemci hızına sahip. Kablo uzunluğu ile hareket özgürlüğü sağlayan ürün, Windows 98, 2000, Xp ve Vista ile USB sayesinde hemen bağlantı kurar. 360 derece dönebilen analog kolları, oyun oynarken bütün kontrolü size bırakır. Yumuşak tuşları, uzun süren oyunlarınızda konforlu kullanım sunar.

Oyun keyfini ikiye katlayacak Trendfone Pl-2585 Joystic'i detaylı incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

3. Mükemmel kontrol sunan Monster Pusat Pro Gamepad

En iyi gamepadler arasında yer alan Monster Pusat Pro Gamepad'i notebook ve telefonunuzda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürün, iki adet yüksek hassasiyetli analog ile oyun içinde 360 derece kontrol imkanı verir. 10 ila 12 saat arasında çalışma süresine sahip olduğu için uzun süre kullanılır. Titreşim özelliği ile oyundaki sahnelerin içine sizi çeker. Yumuşak tuşları, konforlu kullanım sunarken bluetooth sayesinde kablosuz bağlantı kurarak rahat hareket etmenizi sağlar. Oyun esnasında ürünün şarjı bitecek diye endişelenmenize de gerek yok. USB kablosu ile hem şarj edebilir hem oyuna kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Monster Pusat Pro Gamepad'i satın almak için sizi böyle alalım.

4. Konforlu kullanım sunan Speedlink RAIT Gamepad

En iyi gamepad markaları arasında gösterilen Speedlink RAIT Gamepad, şık siyah rengi ile oldukça göz alıcı. PC, Nintendo Switch ve PS3 ile kullanılabilir. Gamepad; 2 adet analog çubuğa, dijital kontrol haçına, mod şalterine, 10 adet düğmeye ve 2 tetiklemeye sahip. USB-A bağlantısı üzerinden kablo ile bağlantı kuran ürün, oyunda hızlı tepki vermenize yardımcı olarak rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlar. Titreşim özelliği ile oyun sahnelerini birebir yaşatırken ateş fonksiyonu işinizi kolaylaştırır. 2 metre kablo uzunluğu, hareket alanınızın geniş olmasını sağlar. Kauçuk tutma yerleri ise konforlu kullanım sunar.

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5. Oyunda sizi ön plana çıkaran Speedlink PHANTOM HAWK Joystick

PC joystick önerisinde sırada Speedlink PHANTOM HAWK var. Ergonomik tasarımlı ürün, tam olarak avuç içinize oturur. Bu sayede kolay kontrol imkanı vererek rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlar. Coolie Hats, sekiz yönlü görüş alanı sunar. Böylece dildiğiniz yöne kolayca gidebilirsiniz. Güçlü vantuzları ile yüzeyi mükemmel olarak tutan joystick, kayma ve düşme yapmaz. Üç kontrol boyutu, emniyet regülatörü ve sekiz yollu yuvarlak görüşü ile benzersiz bir oyun deneyimi sunar. Sağlam yapısı ile ürün, uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

Speedlink PHANTOM HAWK Joystick'i detaylı incelemek ve sepete atmak için sizi böyle alalım.

6. Ergonomik tasarımlı Microsoft Xbox Wireless Gamepad

Sıradaki önerimiz olan Microsoft Xbox Wireless Gamepad, şık geometrik yüzeyi ile göz alıcı. Özelleştirilebilen düğme ayarları sayesinde ürünün kontrol tuşlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Gamepadi 3.5 mm mikrofon jakı ile uyumlu tüm mikrofonlarla kullanabilirsiniz. Bluetooth teknolojisi içeren PC, akıllı telefon, Xbox ve tabletlerle rahatlıkla bağlantı kurabilirsiniz. Ergonomik yapısı ile kolay kavranan ürün, oyun içindeki bütün hakimiyeti size verir.

Uzun süreli kullanım ömrü sunan Microsoft Xbox Wireless Gamepad'i satın almak için sizi böyle alalım.

7. Zamansız dizaynı ile SONY PlayStation 5 Dualsense

Yeni nesil oyun deneyimine ne dersiniz? SONY PlayStation 5 Dualsense, dokunsal geribildirim sağlayan tasarımıyla oyun zevkini katlar. Dinamik ayarlanabilir tetiklerinin yanı sıra dahili mikrofona sahip ürünle 3.5 mm jak ile uyumlu kulaklıkları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böylece oyun esnasında arkadaşlarınızla çevrimiçi sohbet edebilirsiniz. Üstelik "Oluştur" tuşunu kullanarak oyun anlarını yakalayıp yayınlayabilirsiniz. Kablosuz kontrol cihazında birçok Dualshock 4 özelliğini de bulabilirsiniz.

Işıklı tasarımı ile göz dolduran ve oyun keyfini arşa çıkaran SONY PlayStation 5 Dualsense'i incelemek ve satın almak için sizi böyle alalım.

8. Oyunu hissetmenizi sağlayan Logitech G Extreme 3D Pro Joystick

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Sizin için seçtiğimiz bir diğer öneri olan Logitech G Extreme 3D Pro Joystick, oyunun kontrolünü tamamen size bırakır. 12 adet tam programlanabilir tuşu sayesinde ürün, farklı bir oyun deneyimi sunar. Hassas çevirme kolu ile özellikle uçak oyunlarında 8 yönlü benzersiz hareket imkanı verir. Oyun tutkunlarının elinden düşürmeyeceği joystick, oyunları daha keyifli hale getirir. Ergonomik sap tasarımı sayesinde avuç içinize tam olarak oturur ve uzun süren oyunlarda konforlu kullanım sağlar.

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9. Uzun süreli kullanım sunan Teknoloji Gelsin Gamepad

Oyun keyfini arşa çıkaracak bir diğer önerimiz ise Teknoloji Gelsin Gamepad. 4.0 - 6.0 arasındaki Android ve IOS işletimcilere sahip akıllı cihazlar ile bluetooth üzerinde rahatça bağlantı kurar. iCade, çalışma, üçüncü taraf ve joystick modları bulunan ürün, ergonomik tasarımı ile avuç içinize tam olarak uyar. Bu sayede daha kolay kontrol edildiği için oyundaki performansınızı artırır. ABS malzemeden üretilen oyun konsolu, sağlığa zararlı maddeler içermez. 8 metre çekim mesafesi ile hareket alanı tanır. Ayrıca 10 saate kadar kullanım ömrü sunar. Konsol, 2 ila 3 saat arasında tam olarak şarj olur.

Teknoloji Gelsin Gamepad'i detaylı incelemek ve sepete eklemek için sizi böyle alalım.

10. Oyun keyfini katlayan AktarMobile Ps4 Gamepad

Oyun deneyiminizi iyileştirecek bir gamepad arıyorsanız AktarMobile Ps4 Gamepad'e mutlaka göz atmalısınız. Ürün, çift titreşim motoru ile oyun deneyiminizi zenginleştirir. 6 eksenli jiroskopun yanı sıra touchpad de bulunur. Fonksiyon tuşları ışıklı olduğu için göze de hitap eder. Üstelik fonksiyon tuşlarını kişisel alışkanlıklarına göre kolayca özelleştirebilirsiniz. Dahili hoparlöre sahip üründe 3.5 mm kulaklık çıkışı mevcut. 360° hassas joystick, hızlı tepki vererek keyifli bir oyun deneyimi vadeder. Lityum pilleri ise hem uzun oynama süresi sunar hem oyun sırasında şarj imkanı tanır. Ergonomik tasarımı ve kavrama rahatlığı sayesinde uzun süre keyifle oyun oynamanıza olanak sağlar. Gamepad kauçuk olduğu için ter geçirmez ve elden kaymaz. Böylece oyun sırasında hassas kontrol imkanı tanır.

Bluetooth teknolojisi ile yüksek tepki ve iletim hızı sunan AktarMobile Ps4 Gamepad için buraya tıklayabilirsiniz.

11. Maksimum eğlence için Eldest Concord Joystick

1.5 metre kablo uzunluğunu bulunan Eldest Concord Joystick, oyun sırasında hareket özgürlüğü tanır. Titreşimli oyun kolu ve USB 2.0 bağlantısı ile oyunculara maksimum oyun keyfi sunar. Analog kontrol olanağı sağlayan 15 adet tuşu bulunan joystick hem masaüstü hem notebook ile kullanılabilir. Yüksek tepkime hızı ile futboldan araba yarışına ve aksiyon oyunlarına kadar pek çok oyunu kolayca oynamanıza imkan tanır.

Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar oyuncuların en yakın arkadaşı olacak Eldest Concord Joystick'i inceleyip sepete eklemek isterseniz böyle buyurun.

