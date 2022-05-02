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Oyuncağı adeta bir şahesere dönüştürdü! İzleyenler büyük şaşkınlık yaşadı

02.05.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebekler için piyasaya sürülen oyuncak bir gamepad'i modifiye eden mod yapımcısı herkesi şaşkına çevirdi. Mod yapımcısı melodilerle dolu oyuncağı, Elden Ring oynamak için bir Xbox gamepad'e dönüştürerek adeta bir şaheser ortaya çıkardı.

Oyuncağı adeta bir şahesere dönüştürdü! İzleyenler büyük şaşkınlık yaşadı

Dylan “Rudeism” Beck isimli bir mod yapımcısı, bebeklerin oyuncağını, Elden Ring oynamak için bir Xbox gamepad'e dönüştürerek "yok artık" dedirtti. Bunu oyuncak gamepad'in yerleşik ses efektlerinden hiçbirini kaybetmeden yaparak da insanları fazlasıyla şaşırtmayı başardı.

HER ŞEY BİR ŞAKA İLE BAŞLADI

Rudeism'e göre iki haftalık proje bir şaka olarak başladı. Wario64, 5 ila 10 dolar arasında bir fiyata sahip olan oyuncak gamepad'in "Elden Ring için mükemmel" olacağını tweet'ledi ve o da bunu test etmeye karar verdi. Toplam bütçe, gamepad'in kendisi de dahil 20 dolardı.

BİRAZ UĞRAŞTI VE...

Biraz uğraştıktan sonra, Arduino Pro Micro klonunu, iki eksenli bir joystick'i (orijinal “joystick'i gerçekten sadece bir düğme olduğu için) ve birkaç mikro switch sıkıştırabildi. Elektriksiz “omuz tuşları” da gerçek düğmelere dönüştürüldü. Gamepad'in tüm orijinal oyuncak düğmeleri de hala çalışıyor. Ancak onu çalıştırabilmek için kablo ile güç vermek gerekiyor. Çünkü pillere fazla yer kalmamış.

gamepad

VİDEOSUNU YAYINLADI

Mod yapımcısının Twitter'da paylaştığı videoya göre, Elden Ring'deki tüm kontrolleri sağlayabiliyor. Fakat bebek gamepad'i ile oyundaki boss'ları yok ettiğine dair henüz bir görüntü yok.

Bu yüzden tam bir kontrol sağlanıp sağlanmadığı tam olarak bilinemiyor. Ancak tüm oyunu bu şekilde yenmeyi planladığını söylüyor.


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