Oyuncuların beklediği gün geldi: World of Warcraft: Shadowlands sizlerle

İlk senaryo görevi başlangıcı bizi birtakım Death Knight grubu ile The Maw‘a sürükler. Burası kurtarılması imkansız ruhların yer aldığı korkutucu bir mekandır. Kısa sürede Jaina, Thrall’ı ve diğer belli kahramanları bulduktan The Maw’ın lideri Jailer ile tanışırız. Ardından Bane ve Andruin’i kurtarırız. Ne yazık ki çok zaman geçmeden Jailer ve ordusu tarafından köşeye sıkıştırılırız. Uzun süredir aktif olmayan bir geçitten geçebilmemiz için kahramanlarımız (özellikle Anduin) kendini feda eder ve ardından kendimizi Oribos‘ta buluruz.

The Maw’dan çıkınca, adımız Maw Walker olarak dillere düşer, çünkü oradan çıkmayı başaran ilk varlığız. Arbiter’ın hizmetkarları ile konuşmamızın ardından eğer seviyeniz 50 ise (Shadowlands’e ilk girdiğinizde seviyeniz 120 olsa bile 50’ye düşüyor) ilk maceramız olan Bastion’a doğru yola çıkarız. Eğer ilk karakterinizin seviyesini maksimum yapacaksanız, tüm bölgelerin hikayelerini sırayla bitirmeniz gerekiyor. Alt karakterleriniz için aynı durum geçerli değil. İsterseniz hikayeyi geçip, sadece yan görev, world quest tadında takılabilirsiniz (Threads of Fate). Bu konuya ayrıca değineceğim.

Blizzard, hikaye konusunda oldukça genelde başarılı adımlar atmıştır. Özellikle Shadowlands’in “şimdiye” kadar başarılı gittiğini itiraf etmem gerek. The Maw’ın yapısı, giriş görevleri, Covenant’ların kendisine has havası ve oyuncuyu da o moda sokması çok tatlı olmuş. Yan görevlerde de boş durmamış ve onlara da ayrı tatlar katmış.

Her Covenant’in özellikleri ve sınıfınıza kattığı değerleri farklı. Örneğin Shaman olarak Kyrian’lara katıldığınızda, 30 saniyeliğine bir totem (Vesper Totem) çağırabiliyorsunuz. Bir sonraki hasar veren 3 büyü ya da yetenek, totemin yakınındaki düşmanlara arcane hasarı verir. Aynı şekilde 3 iyileştirme yeteneğiniz, 6 ekip arkadaşınızı iyileştirir. Restoration Shaman olarak Necrolord’lara katıldığınızda Primordial Wave yeteneği kazanırsınız. Kendinize veya partiden birine Primordial Wave kullanırsanız, iyileştirme yapar ve Riptide’ı o hedefe uygularsınız. Bir düşmana Primordial Wave uygularsanız, hasar verir ve hedefe Flame Shock uygular. Her iki durumda da buff kazanırsınız. Her Covenant farklı özellikleri sınıfınıza katar ve seçim yaparken dikkatli olmanızda fayda var.

Her Covenant, üç Covenant üyesini barındırıyor ve bunlardan biriyle Soulbind yapıyorsunuz. Bu Soulbind mantığı tank, healer veya dps durumunuza göre değişiyor. Yanınıza gelen bölgenin halkı yani Soulbind yaptığınız karakterler, sizin koruyucunuz gibi değil de Warlords of Draenor veya Legion’daki follower görevini üsteniyor. Kendi pasif özellikleri, silah sistemleri mevcut. Bir Restoration Shaman oyuncusu olarak Necrolord’lardan örnek vermeye devam edeyim. Maldraxxus’taki hikayede ilerledikçe belirli üyelerin Soulbind’ları açılıyor. Bunlar: Plague Deviser Marileth, Emeni ve Picking. Bu durum diğer Coveant’lar için de geçerli, her birinde farklı bir Soulbind üyesi mevcut.

Sanctum Reservoir: Command Table (BFA ve öncesindeki gibi follower’ları göreve gönderme ve çeşitli ödüller kazanma), Anima Conductor (her gün bir bölgeyi işaretleyerek oradaki özel görevi yaparak “grateful offering” elde etme. Bu eşya ile çeşitli çoğu kozmetik de olsa “özel” eşyalar alabiliyorsunuz), Transport Network (bölgenin belli yerlerine hızlı seyahat etme) ve her Covenant’a özel bir alan.

Tek günlük görev Covenant’ınız için geçerli değil. Her gün The Maw’a atlamalı, orada da günlük görevleri tamamlamalısınız.

Her Covenant özel demiştik. Ayrıca her Covenant sınıfınıza farklı özellikler kazandırıyor. Onların da kendisine has hikayeleri var elbet. Her ne kadar sınıfınızın daha çok işine yarayacak olan Covenant’ı seçmek isteseniz bile eğlenmek istediğinizi unutmayın. Seçeneceğiniz Covenant, eviniz olarak ve karakterinizin gelişi için ona iyi bakmanız, geliştirmeniz gerekecek. Bu da her gün “Calling” adı verilen özel günlük Covenant görevinizi yapmanız gerektiği anlamına geliyor.

Bu özel alanın her biri, Covenant’ın yalnızca o Covenant üyelerine erişilebilen benzersiz bir oynanışa sahip farklı bir yönüdür. Mini oyunda ilerlemek, binek ve transmog silahları dahil özel ödüllerin kilidini açar. Necrolord için Abomination Factory, Kyrian için Path of Ascension, Night Fae için Queen’s Conservatory ve Venthyr için Ember Court.

The Maw, ilk girişte bana bildiğiniz Mordor kafasını yaşattı. Her tarafta zırhlı yaratıklar, bazıları inanılmaz güçlü ve “bineğe binemiyorsunuz”. Doğru okudunuz. Shaman, priest, rogue veya druid vs. belirli sizi hızlandıracak özellikleriniz yoksa yandınız. The Maw’a ilk girdiğinizde bir dostunuz oluyor, Ve’nari. Kendisini her gün ziyaret edip ilişkinizi yükseltiyorsunuz. Bu NPC özel eşyalar satıyor, bu yüzden her gün The Maw’daki günlük görevleri ihmal etmemek önemli.

Shadowlands’in en tatlı özelliği (sonunda yani) alt karakter ile aynı şeyleri tekrar yapmak zorunda kalmamak. Bir karakterle tüm Covenant görevleri yapıp hikayeyi güncele getirdiğinizde (her hafta yeni hikaye görevi gelmeye devam ediyor), alt karakterinizle aynı şeyleri yapmanıza gerek yok. Direkt bunları geçip (Threads of Fate), Covenant seçiminizi yapabilirsiniz. Böylece direkt Covenant özelliklerinize ulaşabiliyor ve istediğiniz bölgede, istediğiniz görevleri yapabiliyorsunuz.

The Maw’daki her yaratık Stygia isimli bir malzeme düşürüyor. Bu malzeme ile Ve’nari’den çeşitli eşyalar satın alabiliyorsunuz ve The Maw içerisinde bayağı işinize yarıyorlar. Hatta kendini bir adet legendary eşya bile satıyor.

Önemli bir uyarı, The Maw’da bütün gün kalmanız “imkansız”. The Maw’a girer girmez ekranınızın tepesinde rune’larla çevrili yuvarlak, gri bir simge göreceksiniz. Buna Eye of the Jailer deniliyor. Her günlük görev yaptığınızda veya güçlü bir yaratık (rare elite ve dahası) kestiğinizde Jailer’ın dikkatini çekiyorsunuz. Bu da gördüğünüz rune seviyelerinin yavaş yavaş artmasına neden oluyor. Seviye 5 olduğunuzda The Maw’daki işiniz bitiyor. Çünkü seviye 5 demek, Stygia ve Ve’nari Reputation’ın %100 azaldığı anlamına geliyor, ayrıca korkunç hasar almaya başlıyorsunuz, heal atma özellikleriniz de aynı oranda azalıyor. Bu da o ekranın tepesindeki gözün kırmızı olduğunda The Maw’daki işinizin bittiği ve ertesi güne kadar beklemeniz gerektiği anlamına geliyor.

Ayrıca Eye of The Jailer, her arttığında yani seviyesi yükseldiğinde, Jailer peşinize suikastçiler takıyor. Yani görev ortasında aniden ensenize bir ok saplanabiliyor ya da koca kanatlı bir yaratık sizi yukarıya çekip öldürmeye çalışıyor. Ek olarak The Maw’da her öldüğünüzde öldüğünüz noktada belli miktarda Stygia düşürüyorsunuz. Yani öldüğünüzde gidip, Stygia’ları toplamanız gerekebiliyor.