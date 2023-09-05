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Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Çocuklar Duymasın'ın Selçuk Bey'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

05.09.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Selçuk Bey karakteriyle hafızalarımıza kazınan Mehmet Auf dizinin ardından oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu. Ekranlardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü ismin yeni mesleği herkesi şaşırttı.

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisi yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırmıştı. Tekrarları ile hala çok konuşulan dizideki oyuncuların son halleri sık sık gündem oluyor.

Dizide Meltem'in patronu Selçuk Bey'e hayat veren Mehmet Auf'un son hali ve yeni mesleği herkesi şaşırttı.

selçuk bey

Mehmet Auf, ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, California Polytechnic State University, Faculty Of Environmental Sciences bölümünde Yapay Zeka konusunda yüksek lisans çalışmaları yapmış.

selçuk bey 2

Türkiye’ye dönüşünde de akademik çalışmalarına devam eden Mehmet Auf ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde MBA yapmıştır.

Mehmet Auf 1

Kariyerine ODTÜ İşletme Bölümünde öğretim görevlisi olarak başlayan Mehmet Auf daha sonra Bilkent Üniversitesinde de benzer görevde bulunmuştur.

Mehmet Auf 2

“Çocuklar Duymasın”, “En Son Babalar Duyar” dizilerinde senaryo danışmanı, senarist ve oyuncu olarak görev almıştır.

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TRT 2 de yayınlanan ‘’Şeytanın Avukatları’’ adlı eğitim ve kültür programını Murat Toktamışoğlu ile birlikte hazırlamış ve sunmuştur.

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Şimdilerde motivasyon konuşmacısı olan Mehmet Auf, kişisel gelişim alanında birçok kitap kaleme aldı.

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Çeşitli organizasyonlarda hayranlarıyla buluşan Mehmet Auf, kariyer ve eğitim hayatına dair pek çok deneyimini dinleyicilerle paylaşıyor.

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