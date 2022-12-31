Oyunlardaki performansınızı arttıracak en hızlı ve iyi 2022 model ram markaları

RAM, Türkçede ön bellek olarak tanımlanıyor. Ön bellekler, işlemleri anlık olarak gerçekleştiren ve bilgisayarın performansında epey etkili olan parçalardan biri. Dosya kopyalamaktan tutun, yüksek güç gerektiren oyunların oynanmasına kadar etkili olan bu parçayı değiştirerek bilgisayarınızın performansını artırabilirsiniz. "2022'nin en iyi RAM markası hangisi? diye merak ediyorsanız okumaya devam etmeniz yeterli!

1. Avantajlı fiyata yüksek performans arayanlara: Kingston FURY Beast

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Bilgisayarından daha çok performans almak isteyen ama bütçesi kısıtlı olanlara hitap eden Kingston FURY Beast, tak-çalıştır özellikteki ürünler arasında yer alıyor. En iyi RAM sıralaması yapıldığında bütçe avantajı ve yüksek performansıyla kendisine yer bulan ürün, DDR4 tasarımına sahip. RAM'lerin en büyük problemi olan ısınma sorunuyla baş etmek için kullanılan düşük profilli ısı dağıtıcı, ürünün dikkat çeken yanlarından biri. RAM, Intel XMP ve AMD Ryzen işlemcilerle uyumlu çalıştığı gibi 128 GB'a kadar kapasite sunuyor.

2. Yüksek performans için tasarlandı: Kingston 8 GB DDR4 3200 MHz KVR32S22S8/8 NB RAM

Kingston 8 GB DDR4 3200 MHz KVR32S22S8/8 NB RAM, oyun için RAM önerisi arayanlara tavsiye edilebilecek ilk ürünlerden biri. 3200 Mhz frekansında çalışma performansı veren set, AMD DDR4 uyumlu anakartlarla sorunsuz şekilde çalışıyor. Üstelik yüksek performans veriyor. Kaliteli malzemelerden imal edilmesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunuyor ve oyunlarda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Modül, ergonomik ve şık tasarımıyla beğeni kazanıyor. Ürünün DDR3 ve DDR3L uyumlu alternatiflerinin yanı sıra farklı Mhz frekansında seçenekleri de bulunuyor.

3. Tamamen performansa odaklananlara: Xpg 8Gbx1 3200Mhz Single Ddr4 Red Gammix

"En iyi RAM hangisi?" diye merak ediyorsanız ısınma problemi yaratmayan bir ürün seçmenizde fayda var. RAM'lerde oluşan ısı, belleklerin işlem yapma hızını düşürerek daha yavaş çalışmalarına neden olur. İyi bir soğutma sistemine sahip olan RAM, tam performanslı olarak çalışma imkânı bulur. Xpg 8Gbx1 3200Mhz Single Ddr4 Red Gammix, hızlı bir şekilde soğuyarak yüksek performansla çalışan ürünler arasında yer alır. Az yer kaplayan kompakt tasarımlı ürün, yüksek frekanslarda bile düşük güç tüketimi yaparak tasarruf sağlar.

4. Tek RAM üzerinde yüksek güç: Kingston FURY Beast RGB DDR4 CL16 Masaüstü Bellek Tek Modül

Kızılötesi senkronizasyon özelliği ile beğeni kazanan Kingston FURY Beast RGB DDR4 CL16 Masaüstü Bellek Tek Modül, en çok tercih edilen ön bellek seçeneklerinden biri. Senkronizasyon özelliği sayesinde birden fazla RAM, birbiri ile uyumlu aydınlatma özelliği gösterebiliyor. Bunun yanında Intel XMP ve AMD Ryzen ile uyumlu çalışan cihaz, tek bir parça RAM'de 16 GB kapasite sunuyor. 3200 gibi yüksek bir frekansta çalışarak işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Tek modülde daha az port kullanarak daha fazla güç elde etmeye yardımcı oluyor.

5. Hızlı ve uyumlu çalışan RAM arayanlara: Hikvision Urien DDR4 3200 8 GB RAM UDIMM

2022 en iyi RAM seçenekleri arasında kendine yer bulan Hikvision Urien DDR4 3200 8 GB RAM UDIMM, düşük kapasiteli RAM arayanlar için üst düzey performans sunuyor. 8 GB kapasitesi olan ürün, ısıyı hızlı bir şekilde uzaklaştırarak RAM performansının maksimum seviyeye çıkmasına yardımcı oluyor. DDR4 uyumlu anakartlarda sorunsuz şekilde çalışarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde halletmenize yardımcı oluyor. Bu belleği kullandığınızda bilgisayarınızın yüksek performanslı şekilde çalıştığını fark edebilir, oyun oynarken yaşanan donma ve gecikme gibi sorunlara "Elveda!" diyebilirsiniz.

6. Uyum problemleri yaşamamak için: Corsair Vengeance RGB RS 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3.600MHz C18 Bellek

Performans problemi yaşayan kişilerin aklına ilk olarak "Hangi RAM'i almalıyım?" sorusu takılıyor. Uzmanlar eğer bir RAM'in yanına ekleme yapılacaksa aynı RAM'in veya birebir aynı özelliklerde başka bir RAM'in alınmasını öneriyor. Neyse ki bunun için daha kolay bir çözüm var: İkili olarak satılan Corsair Vengeance RGB RS 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3.600MHz C18 Bellek'i satın almak! Toplamda 32 GB işlem kapasitesi sunan ürün, 3600 Mhz çalışma performansı sunuyor. Bu sayede fazladan bir ön bellek daha almanıza gerek kalmıyor.

7. Gerçek bir performans canavarı: Kingston Fury Beast Black DDR5

Kingston Fury Beast Black DDR5, anakartlarda kullanılan yüksek performanslı ön bellekler arasında yer alıyor. 6000 Mhz çalışma frekansına sahip olan ürün, bu sayede birçok rakibine üstünlük sağlayabiliyor. Toplamda 32 GB işlem kapasitesiyle her türlü zorlu görevi hızlı bir şekilde yerine getirebiliyor. Intel XMP 3.0 Ready sertifikalı olan ve tak-çalıştır özellikteki ürün, dünya çapında önde gelen anakart üreticileri tarafından test edilerek performansı kanıtlanmış modellerden biri. Daha fazla performans ve verimlilik içinse hız aşırtma özelliğine sahip.

8. Laptop performansınızı üst seviyeye çıkarın: Kingston Kvr16S11/8 8Gb 1600Mhz Ddr3 Non-Ecc Cl11 Sodimm

Masaüstü bilgisayarların yanında dizüstü modellerin de zaman zaman RAM takviyesine ihtiyacı olabiliyor. Bu gibi durumlarda kullanılabilecek olan Kingston Kvr16S11/8 8Gb 1600Mhz Ddr3 Non-Ecc Cl11 Sodimm, yüksek performanslı olmasının yanında düşük güç tüketimi yapmasıyla ön plana çıkıyor. Dizüstü bilgisayarların pil performansı üzerinde de olumlu etkilere sahip olan ürün, DDR3 uyumlu olarak üretiliyor. Güçlü SODIMM performansı sergilemesinin yanında otomatik aşırtma özelliği de sunuyor. Tak-çalıştır şekilde kullanılan bellek, mavi veya yeşil renkte satılıyor. Ürünün 1600 Mhz çalışma performansı sunduğunu da es geçmeyelim.

9. Bilgisayarından maksimum performans almak isteyenlere: XPG Gammix D30 16GB DDR4 3200MHz CL16 Gaming RAM

En iyi RAM markaları arasında yer alan XPG, özellikle oyun bilgisayarları için geliştirdiği ürünlerle tanınıyor. XPG tarafından geliştirilen XPG Gammix D30 16GB DDR4 3200MHz CL16 Gaming RAM, bilgisayarınızın oyun performansını en iyi seviyeye çıkarmak için üretiliyor. 16 GB belleğe sahip olan ürün, DDR4 uyumlu olan anakartlarda kullanılabiliyor ve düşük ısı performansıyla ön plana çıkıyor. Üstün teknolojisi sayesinde RAM üzerinde bulunan ısıyı soğutma sistemine etkili bir şekilde dağıtıyor. Siz de RAM'inizi değiştirmek istiyorsanız özellikle oyun bilgisayarları için üretilen bu modeli tercih edebilirsiniz.

10. Yüksek performans arayanlara: Crucial RAM CT8G4DFRA32A 8GB DDR4 3200 MHz CL22 Masaüstü Bellek

Yeni bir RAM almayı planlayan kişilerin aklına "En iyi RAM kaç GB kapasiteye sahip olmalı?" sorusu takılıyor. RAM kapasitesi ihtiyaca göre değiştiği gibi bilgisayarın yapısına göre de farklılık gösterebiliyor. Bu durumda öncelikle RAM'in kullanım amacını belirlemek gerekiyor. Bunun yanında eğer bilgisayardaki RAM'e ekleme yapılacaksa önceki RAM ile uyumlu bir model seçmek, bilgisayarın çalışma performansı açısından önemli bir yer tutuyor. Crucial RAM CT8G4DFRA32A 8GB DDR4 3200 MHz CL22 Masaüstü Bellek ise düşük kapasiteye ihtiyacı olan oyuncular tarafından tercih edilen modeller arasında bulunuyor.

11. Yeni nesil DDR5 uyumlu RAM arayanlara: Kingston FURY Beast DDR5 CL40 DIMM Desktop Memory Gaming Single Module

Intel XMP 3.0 için uyumlu ve sertifikalı bir RAM arıyorsanız Kingston FURY Beast DDR5 CL40 DIMM Desktop Memory Gaming Single Module'e göz atmanızda fayda var. Harika performansıyla dikkat çeken ürün, hız aşırtma için iyileştirilmiş stabilite sunuyor. DDR5 yeni nesil dişli yapısına sahip olmasının yanında 16 GB tek parça belleğiyle de ön plana çıkıyor. 5200 Mhz gibi ciddi bir hız kapasitesine ulaşarak bütün işlemleri kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Verimli şekilde çalışarak güç ünitesi üzerinden düşük enerji çekiyor.

12. Üstün kaliteli devre kartlarıyla donatılan bir bellek: XPG SPECTRIX D55 DDR4 Bellek Modülü Oyun DRAM

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İnce kompakt yapısı, temiz düz yüzeyi ve üçgen şekilli RGB aydınlatmasıyla XPG SPECTRIX D55 DDR4 Bellek Modülü Oyun DRAM; birçok oyuncu tarafından çok beğenilen bir RAM. En güncel AMD ve Intel işlemcilerle uyumlu olarak çalışmasının yanında hız aşırtma teknolojisi ile 3200 Mhz'den 4133 Mhz'ye kadar çıkarabiliyor. Ürünün 1,95 milimetre kalınlığındaki soğutucusu, hızlı ve güvenilir bir soğutma performansı sergiliyor. Bu sayede bellek, maksimum hız ile uzun süre çalışma imkânı buluyor. Uzun ömürlü çalışma performansı için en yüksek kalite çip ve devre kartları kullanılarak üretiliyor.