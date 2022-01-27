Özbek Saran kimdir, nereli ve kaç yaşında öldü? Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran’ın biyografisi...

Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran 84 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haber üzerine Saran Group'tan açıklama yapıldı. Basında çıkan haberlerin ardından Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ÖZBEK SARAN KİMDİR?

Özbek Saran 12 Nisan 1935 tarihinde Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve Lise öğrenimini Darüşşafaka Lisesi’nde bitiren Özbek Saran yüksek öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri Colorado School Of Mines’ da Petrol Yüksek Mühendisliği dalında, lisans üstü öğrenimini ise Denver Üniversitesinde Kimya Mühendisliği dalında yaptı.

Özbek Saran öğrenimine devam ederken Amerika’ da Wyoming New Mexico ,Colorado,Arizona,Utah eyaletlerinin petrol sahalarında kuyu jeologu, petrol sondaj mühendisi, petrol rezervuar mühendisi olarak çalıştı. Sonraki yıllarda Stearns Roger firmasında matematikçi olarak görev yaptı. Dönemin en büyük termik santrali olan Ambarlı-İstanbul’ un 1 ve 2. Ünitelerinin müzakerelerine katılarak mühendislik sözleşmesini şirket adına imzaladı.

Özbek Saran, Türkiye’ de Akdeniz Gübre Sanayi Yönetim Kurulu başkanlığı ve murahhas üyeliği yaptı. Çukurova Şirketlerinin teknik koordinatörlüğünü ve Mersin’ de kurulan Çukurova Plastik A.Ş'nin tam yetkili murahhas üyeliği görevini yürüttü. Türkiye’nin en büyük gübre kompleksi olan İstanbul Gübre Sanayi (İGSAŞ) Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Tesislerin üretime geçmesinde birimlerin kurulmasında ve kadrolaşmasında etkin rol oynadı. İstanbul Petrol Rafinerisi (İPRAŞ) Yönetim Kurulu 2.Başkanlığını yaptı. Tekel Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müşavirliği yaptı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 1983 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türkiye Petrol Kurumu 2.Başkanlığı görevlerini yürüttü. Devlet Bakanlığı Müşaviri olarak Bakanlığın yetki alanına giren işsizliği önleme, istihdam yaratma, müteşebbisleri destekleme, yeni teknolojilerin geliştirilmesi alanlarında sorumluluklar aldı. Devlet Bakanlığına bağlı Sümerbank, Etibank, Petkim, Seka, Tapu ve Kadastro, Tübitak, MPM, Karadeniz Bakır Tesisleri, Çinkur ve Petlas gibi kuruluşların ihtisas alanlarına giren konularda Bakanlık ile kuruluşlar arasında koordinatörlük yaptı.

Teknik, ticari ve kültür alanlarında yabancı ülkelerle iş birliği yapmak ve faaliyetleri geliştirmek üzere Bakanlığın görev alanlarına giren İran, Suriye ve Arnavutluk Ülkeleri ile ilişkilerin yürütülmesinde K.E.K toplantılarının düzenlenmesinde ve gündemin hazırlanmasında sorumluluklar üstlendi.

