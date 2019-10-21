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"Özbekistan halkına hizmet için yola çıktık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "Buhara'da vereceğimiz tıp eğitiminin neticesinde donanımlı gençler yetiştirmek ve Özbekistan halkına hizmet etmek üzere yola çıktık. Bu gençler, sağlık sisteminde önümüzdeki yıllarda büyük bir atılım yapmasını beklediğimiz Özbekistan'ın önemli yapı taşlarını oluşturacaktır" - Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof.Dr. Amrulla İnayatov: - "Tıp ve sağlık eğitimi konusunda büyük tecrübeye sahip Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek istiyoruz"

BAHTİYAR ABDUKERİMOV - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Özbekistan'da Sağlık Bilimleri Üniversitesince kurulan İbn-i Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna ilişkin "Buhara'da vereceğimiz tıp eğitiminin neticesinde donanımlı gençler yetiştirmek ve Özbekistan halkına hizmet etmek üzere yola çıktık." dedi.

Erdöl, tarihi Buhara şehrinde kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İbn-i Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Buhara Devlet Tıp Enstitüsü bünyesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi İbn-i Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu açtıklarını dile getiren Erdöl, "Türkiye'nin yurt dışında açmış olduğu ilk tıp fakültesini tıbbın atası İbn-i Sina'nın memleketi olan Buhara'da açmak bize büyük bir mutluluk veriyor." ifadesini kullandı.

Özbekistan'da tıp ve sağlık eğitiminin gelişmesine katkıda bulunmak istediklerini vurgulayan Erdöl, "Buhara'da vereceğimiz tıp eğitiminin neticesinde donanımlı gençler yetiştirmek ve Özbekistan halkına hizmet etmek üzere yola çıktık. Bu gençler, sağlık sisteminde önümüzdeki yıllarda büyük bir atılım yapmasını beklediğimiz Özbekistan'ın önemli yapı taşlarını oluşturacaktır." dedi.

Erdöl, imkanlar açısından Buhara'da eğitim yuvası kurmanın başkentte kurmaya göre daha zor olmasına rağmen, tıbbın atası İbn-i Sina'nın memleketini seçtiklerini kaydederek bu konuda verdikleri destekten dolayı iki ülke cumhurbaşkanlarına teşekkürlerini iletti.

Özbekistan ile iki yıldır staj ve ihtisas eğitimi alanlarında iş birliklerinin devam ettiğini söyleyen Erdöl, "Bir tıp fakültesi olarak, ülkemizin yurt dışında yapmış olduğu ilk adım. Bu hayırlı adımın Buhara'da, İbni Sina'nın memleketinde atılmış olması oldukça önemli ve bunu çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Erdöl, ilk yıl 146 olan öğrenci sayısının sonraki yıllarda daha da artacağını belirterek şöyle devam etti:

"Biz bu işi belli bir planlama dahilinde yaptık. Aslında hem Özbekistan'dan ve Türkiye'den hem de Türk cumhuriyetlerinden öğrenci alınmasını planlamıştık. Ama bu yıl sadece Özbekistan'dan öğrenci alabildik. Bu işlemleri çok kısa sürede tamamlamasından dolayı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç Hoca'mıza da teşekkür ederiz. YÖK'ten izin aldık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle açılış resmileşti. Bir Özbek atasözü var: 'Bir kişi köprü yapar, üzerinden bin kişi geçer.' Bir köprü yapıldı. İnşallah üzerinden bin değil, binlerce kişi geçecektir. Buna da biz katkı verdiğimiz, üzerinde emeğimiz olduğu için de ayrıca mutluluk duyuyoruz."

- "Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz"

Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Amrulla İnayatov da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 2017'deki Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığını anımsattı.

Bunun üzerine Türkiye'ye giden çalışma ekibinin, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin eğitim sistemi ve potansiyelini iyice araştırdığını, Türkiye'den bir heyetin de Özbekistan Sağlık Bakanlığında yaptığı görüşmelerin ardından Buhara Devlet Tıp Enstitüsü bünyesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılmasına karar verildiğini anlattı.

Türk tarafının Buhara'yı seçmesinde bu şehrin İbn-i Sina'nın memleketi, geçmişte ilmin, medeniyetin, ticaretin ve çağdaş tıbbın merkezi olmasının etkili olduğuna dikkati çeken İnayatov, "Türk tarafının Buhara'yı seçmesi bizler için büyük bir şeref ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in tıbbın atası İbn-i Sina'nın memleketi Buhara'da tıbbın gelişmesine ayrıca önem verdiğine işaret eden İnayatov, "Türkiye ile iş birliğinde kurulan Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Özbekistan'da tıp eğitiminin ve sağlık hizmetlerinin üst düzeye çıkarılmasına hizmet edecektir." ifadesini kullandı.

İnayatov, şimdiye kadar 100'den fazla Özbek öğrenci ve öğretim görevlisinin Türkiye'nin önde gelen tıp fakülteleri ve hastanelerinde ihtisas gördüğünü belirterek "Tıp ve sağlık eğitimi konusunda büyük bir tecrübeye sahip Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek istiyoruz." dedi.

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