"Özbekistan halkına hizmet için yola çıktık"

Özbekistan'da tıp ve sağlık eğitiminin gelişmesine katkıda bulunmak istediklerini vurgulayan Erdöl, "Buhara'da vereceğimiz tıp eğitiminin neticesinde donanımlı gençler yetiştirmek ve Özbekistan halkına hizmet etmek üzere yola çıktık. Bu gençler, sağlık sisteminde önümüzdeki yıllarda büyük bir atılım yapmasını beklediğimiz Özbekistan'ın önemli yapı taşlarını oluşturacaktır." dedi.

Buhara Devlet Tıp Enstitüsü bünyesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi İbn-i Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu açtıklarını dile getiren Erdöl, "Türkiye'nin yurt dışında açmış olduğu ilk tıp fakültesini tıbbın atası İbn-i Sina'nın memleketi olan Buhara'da açmak bize büyük bir mutluluk veriyor." ifadesini kullandı.

Erdöl, imkanlar açısından Buhara'da eğitim yuvası kurmanın başkentte kurmaya göre daha zor olmasına rağmen, tıbbın atası İbn-i Sina'nın memleketini seçtiklerini kaydederek bu konuda verdikleri destekten dolayı iki ülke cumhurbaşkanlarına teşekkürlerini iletti.

Özbekistan ile iki yıldır staj ve ihtisas eğitimi alanlarında iş birliklerinin devam ettiğini söyleyen Erdöl, "Bir tıp fakültesi olarak, ülkemizin yurt dışında yapmış olduğu ilk adım. Bu hayırlı adımın Buhara'da, İbni Sina'nın memleketinde atılmış olması oldukça önemli ve bunu çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Erdöl, ilk yıl 146 olan öğrenci sayısının sonraki yıllarda daha da artacağını belirterek şöyle devam etti:

"Biz bu işi belli bir planlama dahilinde yaptık. Aslında hem Özbekistan'dan ve Türkiye'den hem de Türk cumhuriyetlerinden öğrenci alınmasını planlamıştık. Ama bu yıl sadece Özbekistan'dan öğrenci alabildik. Bu işlemleri çok kısa sürede tamamlamasından dolayı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç Hoca'mıza da teşekkür ederiz. YÖK'ten izin aldık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle açılış resmileşti. Bir Özbek atasözü var: 'Bir kişi köprü yapar, üzerinden bin kişi geçer.' Bir köprü yapıldı. İnşallah üzerinden bin değil, binlerce kişi geçecektir. Buna da biz katkı verdiğimiz, üzerinde emeğimiz olduğu için de ayrıca mutluluk duyuyoruz."