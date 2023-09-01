Özdağ 'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek duyurdu! Kılıçdaroğlu ile anlaştıkları diğer bakanlıkları paylaştı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında bir görüşme gerçekleşmiş ve Özdağ görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ifade etmişti.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DAHİL ÜÇ BAKANLIK..."

Daha sonra görüşmeye ilişkin yazılı mutabakat gündem olmuş ve Özdağ "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık" ifadelerini kullanmıştı.

"BUNU İLK KEZ AÇIKLIYORUM"

Özdağ katıldığı bir programda ismi açıklanmayan diğer bakanlıkları da paylaştı. Özdağ şunları ifade etti:

"İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık daha... Bunun dışında konuştuklarımız Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bunu ilk kez açıklıyorum. Ama bunlar konusunda bir yazılı metinde anlaşmadık. Hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölünebileceğini falan konuştuk. Milli İstihbarat Teşkilatını da konuştuk, içinden gelen birisinin başkan seçilmesi kaydıyla."

