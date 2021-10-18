Özdemir Bayraktar neden öldü? Özdemir Bayraktar kimdir?

Özdemir Bayraktar'ın naaşı, 19 Ekim Salı günü İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından düzenlenecek cenaze töreninin ardından İstanbul'da toprağa verilecek. 72 yaşında hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'ın ölüm haberini oğlu Haluk Bayraktar verdi.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR NEDEN ÖLDÜ?

Özdemir Bayraktar'ın neden öldüğüne dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Bayraktar'ın, İstanbul'da özel bir hastanede kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın hayatını kaybetmesinin ardından yapılan açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü..." ifadeleri kullanıldı.

Haluk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın vefatıyla ilgili yayınladığı mesajında şunları ifade etti: Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin.

Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/4BsJqcZw5c — Haluk Bayraktar (@haluk) October 18, 2021

ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?

Millî SİHA'ların öncü ismi, yüksek mühendis, girişimci ve sanayici Özdemir Bayraktar, Balıkçı Lütfi Reis’in oğlu olarak 1949’da İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Garipçe köyünde doğdu. Aslen Trabzon Sürmeneli olan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1967 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne girdi.

Başarılı bir eğitim döneminin arkasından 1972’de mezun olan Özdemir Bayraktar, mezuniyet sonrası 2 sene boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz’ün araştırma asistanlığı yaptı. İçten yanmalı motorlar ile ilgili yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Özdemir Bayraktar, Türkiye’nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici olarak çalıştı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar’la evlenen Özdemir Bayraktar’ın Haluk, Selçuk ve Ahmet isminde 3 çocukları doğdu.

1984’te otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak için Baykar Makina’nın kuruluşunda yer alan Özdemir Bayraktar, tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar’da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

Baykar’ın millî ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde prototip aşamasından tasarım aşamasına, yatırım aşamasından imalat planlamasına kadar birçok aşamada aktif ve lider olarak çalıştı.

Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yıllarında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile beraber yapılan çalışmalara liderlik yapan Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından millî ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizdi.

Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA’ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibi olan Özdemir Bayraktar, hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanladı.

Baykar tarafından millî ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’ların Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı sebebiyle 2021 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı’na layık görüldü.

Havacılığa olan merakı nedeniyle hususi pilot sertifikası bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye’nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak bilinmektedir.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin mimarlarından olan Özdemir Bayraktar, sürdürdüğü tüm projelerde hayatı boyunca hak bildiği değerlerden en ufak bir taviz vermeden kalite detaydadır anlayışıyla titiz bir şekilde çalışmıştır.



