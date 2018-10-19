Özel Akıllı Okulların sahibine FETÖ davası

Ankara'daki Özel Akıllı Okulların sahibi İdris Yurteri ve eşi Fatma Yurteri hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan dava açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede Yurteri çifti hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.
İdris Yurteri ve FETÖ ile bağlantılı olduğu savunulan okulun bazı öğretmenleri 7 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Yurteri tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.
Yurteri'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasının sanıklarından eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 18 Ağustos 2012'de Afyonkarahisar'daki Korel Thermal Otelde konakladığı ve FETÖ mensuplarıyla aynı tarihlerde yurt dışına gittiği kaydedilmişti.
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