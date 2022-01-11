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  4. Özel harekat polisi eşini kendi silahıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu

Özel harekat polisi eşini kendi silahıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu

11.01.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, özel harekat polisi eşi Emrullah Çitil'i (32) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla 'eşi kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Yasemin Çitil (31) hakkında karar verildi. Tutuklu Çitil, 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çitil, son savunmasında, "Keşke ben ölseydim. Çocuğumdan ayrı her gün ölüp ölüp dirilmeseydim" dedi.

Özel harekat polisi eşini kendi silahıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu

Olay, geçen yıl 15 Temmuz’da, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıllık evli ve 1 erkek çocukları olan Yasemi-Emrullah Çitil çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yasemin Çitil, tabancasını aldığı özel harekat polisi eşine 6 el ateş etti. Vurulan Çitil, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine çakılan Çitil'e eşi, balkondan 2 el daha ateş etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emrullah Çitil, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Yasemin Çitil ise adliyeye sevk edildi. Çitil, 'eşi kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrullah Çitil'in cenazesi ise memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Olayın ardından çiftin çocukları M.A.Ç., geçici olarak mirasçılık belgesi ile Yasemin Çitil'in babası Bayram Çakmak'a verildi.

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'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

Tutuklu sanık Yasemin Çitil hakkında, Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. Davanın karar duruşmasına sanık avukatları Esmanur Çakmak ve İrfan Kalaycı ile Emrullah Çitil'in ailesi katıldı.

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Duruşmada son savunmasını yapan Yasemin Çitil, "Siz değerli büyüklerimin vicdan ve merhametine sığınıyorum. Kimse bu durumda olmak istemez. Eşim o gün silah çıkarmasaydı ve bizi öldüreceğine emin olmasaydım yine dayak yemeye razı olurdum. Keşke ben ölseydim. Çocuğumdan ayrı her gün ölüp ölüp dirilmeseydim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, Yasemin Çitil'e, gördüğü şiddet nedeniyle ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayarak, 20 yıl hapis cezası verdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet polis Samsun
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adalet kalmamış bu kadın degilmiydi hala ölmedin mı diye bağıran yahu cinayetin kadını erkeği olmaz erkek öldürünce müebbet kadın öldürünce 20 yıl bu nasıl bir ceza 10 yıl yatar çocuğum var diye hemen salarlar yazık ülkede adalet kalmamış

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