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  4. Özel harekat polisleri Yunanistan sınırında göreve başladı

Özel harekat polisleri Yunanistan sınırında göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 14:47 | Son Güncelleme

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1000 tam donanımlı özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz' açıklamasının ardından bugün özel harekat polisleri Yunanistan sınırında göreve başladı.

Tam donanımlı bin özel harekat polisi, bölgede görev yapmak üzere Edirne'ye geldi. Özel harekat polisleri, Yunanistan güvenlik güçlerinin sınır hattında sığınmacılara uyguladığı kötü muameleye karşı tedbirlerin artırılması, geri itmelerin önlenmesi ve sınır hattında güvenliği sağlamak amacıyla görev yapıyor.

Polisler, zodyak botlarla nehirde denetimlerde bulunacak.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

Sınır hattında dün incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geri itmeleri engellemek amacıyla tam donanımlı bin özel harekat polisini sabah itibarıyla intikal ettirdik ve zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Edirne Özel Harekat Yunanistan Bakan Soylu

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