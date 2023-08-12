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Özel kıyafetli ekipler geldi! İstanbul'da korkunç olay: Siyanür içti, çay ocağı mühürlendi

12.08.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Pendik'te çay ocağı işleten bir kişi, iddiaya göre ekonomik sıkıntılar yüzünden bunalıma girdi. İntihar etmek için siyanür içen adam, önce kustu ardından ise bayıldı. Yardımına çevredekilerin koştuğu adam, hastanede tedavi altına alındı.

Özel kıyafetli ekipler geldi! İstanbul'da korkunç olay: Siyanür içti, çay ocağı mühürlendi

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İstanbul Pendik İlçesi'nin Kaynarca Mahallesi, Aydınlı Caddesi üzerinde bir çay ocağı işletmeciliği yapan bir dükkanda yaşandı. İddiaya göre Pendik'te daha önce kuyumculuk yapan ve ardından ekonomik sıkıntılar yaşayan ismi öğrenilemeyen adam çay ocağı işletmeciliği yapıyordu. Çevredeki vatandaşlardan alınan bilgilere göre bunalıma giren adam kendi dükkanında intihar etmek için siyanür maddesini alarak içti ve ardından kusmaya başladı. Kısa bir süre sonra adam bayıldı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından siyanür içen adam sedyeye koyularak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı çay ocağını mühürlerken olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

"SİYANÜR İÇTİĞİNİ İDDİA EDİYORLAR"

Olayın gören esnaflardan Özdemir Ekşi, "Biz dükkanda çalışıyorduk, memur arkadaşlar geldi. Anlayamadık kalabalık oldu. Kahveci arkadaşımız siyanür içtiğini iddia ediyorlar. Öyle bir şey yapacak biri değil ama belli bir durum yok. Bakalım hayırlısı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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İstanbul Siyanür

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