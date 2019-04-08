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Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 11:53 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki (ÖKK) eylemlerle ilgili davada 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında karar!

FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlerle ilgili davada 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Eylemlerle ilgili 68 sanıklı davada 3 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Özel Kuvvetler Komutanlığı FETÖ

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