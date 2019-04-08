Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında karar!

FET\u00d6'n\u00fcn darbe giri\u015fiminde \u00d6zel Kuvvetler Komutanl\u0131\u011f\u0131ndaki eylemlerle ilgili davada 23 san\u0131k a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet hapisle cezaland\u0131r\u0131ld\u0131.\nEylemlerle ilgili 68 san\u0131kl\u0131 davada 3 san\u0131k ise m\u00fcebbet hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.\nKaynak: AAPARTNERYayalar ge\u00e7erken o \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n yanmas\u0131n\u0131 bekledi\u0130zmir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Soyer, mazbatas\u0131n\u0131 ald\u0131Ad\u0131yaman'da, ge\u00e7i\u015fi i\u015fe ba\u015fvuru kuyru\u011fu
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