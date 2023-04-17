'Özel mahkemeler kuracağız!' Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu gençlerle bir araya geldi... Oyun konsolu vaadini böyle açıkladı: ÖTV...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan yurdun dört bir yanında vatandaşa seslenirken bir yandan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar, gençlerle bir araya geldiği buluşmalarla gündemi değerlendirip vaatlerini açıklıyor. Gençlere "Oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum" diyerek oyun konsoluyla ilgili vaadini duyuran Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili de mesaj verdi.

YURT SORUNU İÇİN SÜRE VERDİ

Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldiği gençlerin sorularını yanıtlandırdı. Gençlerden birinin yurt sorunu olduğunu dile getirerek yakınması üzerine Kılıçdaroğlu, “Bir yıl içinde Türkiye'de yurt sorununu çözeceğiz” yanıtı verdi. İmamoğlu ise “3 bine yakın yatağımız var, kapasitemiz var. Bu sene Eylül'de 5 bin oluyor. Çok hızlı 10 bine çıkartmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

'YÖK' ÇIKIŞI

Sohbette eğitimdeki sorunlara değinen Kılıçdaroğlu, “Bu YÖK dediğimiz belayı kapatacağız. Kontenjanları yeniden belirleyeceğiz, Türkiye'nin ihtiyacına göre belirleyeceğiz. Bunu yaparken de planlama yapacağız. Eğitimin planlanması lazım” ifadelerini kullandı.

"SADECE BU OLAYLARA BAKACAK MAHKEME"

Öte yandan bir gencin "İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Biz kadınlar olarak bu ülkede artık korkarak yaşamaya başladık" diyerek şikayet etmesi üzerine Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"İstanbul Sözleşmesi tekrar yürürlüğe girecek. Sadece sözleşmenin yürürlüğe girmesi yetmiyor. Biz bu olaylara bakan özel mahkemeler kurmak istiyoruz."

TIKTOK'TAN PAYLAŞTI! "OYUN OYNAMAYI SEVDİĞİNİZİ BİLİYORUM, BU YÜZDEN..."

Kılıçdaroğlu bir yandan da yeni açtığı TikTok hesabıyla gençlere seslenmeyi sürdürüyor.

Son paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu ilk oyun konsolundan ÖTV'yi kaldıracağını ve ilk internet aboneliğinden vergi alınmayacağını şu sözlerle duyurdu:

"Oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'yi kaldıracağım. İlk internet aboneliğinizden de vergi almayacağım. Daha ucuz internette TikTok'un ve internetin keyfini doya doya çıkaracaksınız.

Gençler, inanın bu vaatleri gerçekleştirmek hiç de zor değil. Bana güvenin ve bir sonraki video için takipte kalın."

