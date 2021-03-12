Özel sektör ve kamuda doğum izni kaç gün? Doğum izni ne kadar?

Doğum izni süresi hesaplanırken hamilelik 40 hafta olarak alınıyor. Çalışan annenin doğum izni hamileliğin 32. haftasında başlıyor. Annenin isteğine bağlı olarak bu süre 37. haftaya kadar uzatılabiliyor.

DOĞUM İZNİ NE KADAR?

Yeni bir çocuğun doğumu ile devlet, çalışanlara belirli günlerde izin veriyor. Anne ve babaların hakkı olan doğum izinleri ise değişiklik gösteriyor. Annelerin doğum izinleri babalara göre daha uzun sürüyor.

Çalışan anne ve baba adayları için doğum izni, en merak edilen konular arasında yer alıyor. İznin kapsamının ne olduğu, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği ve iznin nasıl hesaplanacağı ile istisnai durumlarda iznin uzatılıp uzatılamayacağı gibi konular, 4857 sayılı İş Kanunu tarafından belirlenmiştir.

Annelerin doğum izinleri, doğumdan önceki 8 hafta ile sonraki 8 hafta olarak verilmektedir. Hamile kadınlar arasında kendini iyi hisseden ve bu süreçte de çalışmak isteyen kişiler 37. Haftaya kadar çalışabilmekte ancak bu haftadan sonra mecburi bir şekilde işe ara vermeleri gerekmektedir. İkiz ya da üçüz gibi birden çok bebeğe sahip olacağı düşünülen anne adayları için izin süresi 2 hafta daha uzatılabiliyor.