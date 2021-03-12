Özel sektör ve kamuda doğum izni kaç gün? Doğum izni ne kadar?

Doğum izni süresi hesaplanırken hamilelik 40 hafta olarak alınıyor. Çalışan annenin doğum izni hamileliğin 32. haftasında başlıyor. Annenin isteğine bağlı olarak bu süre 37. haftaya kadar uzatılabiliyor.
Yeni bir çocuğun doğumu ile devlet, çalışanlara belirli günlerde izin veriyor. Anne ve babaların hakkı olan doğum izinleri ise değişiklik gösteriyor. Annelerin doğum izinleri babalara göre daha uzun sürüyor.
Çalışan anne ve baba adayları için doğum izni, en merak edilen konular arasında yer alıyor. İznin kapsamının ne olduğu, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği ve iznin nasıl hesaplanacağı ile istisnai durumlarda iznin uzatılıp uzatılamayacağı gibi konular, 4857 sayılı İş Kanunu tarafından belirlenmiştir.
Annelerin doğum izinleri, doğumdan önceki 8 hafta ile sonraki 8 hafta olarak verilmektedir. Hamile kadınlar arasında kendini iyi hisseden ve bu süreçte de çalışmak isteyen kişiler 37. Haftaya kadar çalışabilmekte ancak bu haftadan sonra mecburi bir şekilde işe ara vermeleri gerekmektedir. İkiz ya da üçüz gibi birden çok bebeğe sahip olacağı düşünülen anne adayları için izin süresi 2 hafta daha uzatılabiliyor.
Kadınların doğum izinlerine çıkabilmeleri için hamileliklerinde minimum 32. Haftaya gelmiş olmaları gerekmektedir. Bu haftadan sonra kullanılabilen hamilelik izinleri istenmesi halinde 37. Haftaya kadar ertelenebilmektedir.
Doğum nedeniyle işine arama vermek zorunda kalan anneler, geçimlerini sağlamak için maaş almaya devam ederler. Diğer yandan biraz daha rahatlayabilmeleri için emzirme yardımı olarak bilinen, sosyal destekten de faydalanabilirler. Ayrıca anneler iş etiği gereği alabildikleri doğum izinlerini kullanabilmenin yanı sıra doğum sonrasında istemeleri halinde yarı zamanlı olarak çalışmaya devam edebilirler. Doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğuna göre annelere farklı zamanlarda çalışma şansı tanınır. Yarım gün çalışan anneler tam gün çalışırmış gibi maaşlarını almaya devam ederler.
İş Kanunu’na göre doğum izni; kadın çalışanın doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra sonra 8 olmak üzere toplamda 16 hafta çalıştırılmadığı izindir. Doğum izni süresi hesaplanırken gebelik süresi 40 hafta olarak esas alınmıştır.
Doğum raporu ile dileyen hamileler, doğumlarına üç hafta süre kalana dek yani otuz yedinci haftaya kadar çalışabilirler. Doğum raporu almayan kadın çalışanlar, gebeliklerinin 32. haftasında, yani doğumdan sekiz hafta önce izne ayrılır. Doğum izninin başlaması için gebeliğin otuz ikinci haftasının tamamlanmış olması gereklidir.