Özellikleri açıklandı! Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar...

Aracın şarj edilebilmesi için Türkiye genelindeki alt yapının 2022 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Doğuştan elektrikli modüler platformu sayesinde içten yanmalı diğer otomobillere kıyasla daha ekonomik ve daha konforlu bir sürüş deneyimi sunacak.

200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniyenin altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

İki farklı motor seçeneği bulunan yerli otomobil, hızlı şarj özelliği ve 300+ ile 500+ kilometrelik yüksek menziliyle ön plana çıkıyor. Tamamen yerli imkanlarla ve sıfırdan geliştirilen batarya, ortalama 30 dakika içinde şarj edilebilir olacak.

Dünya genelinde elektrikli araba üreten ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyorken Türkiye’nin ilk yerli otomobilinin elektrikli olması küresel ölçekte başarı yakalama şansını arttırıyor.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu ( TOGG )’nun geliştirme sürecinde olan otomobili geçtiğimiz yıl Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı. Tüm Türkiye’nin gurur kaynağı olan yerli otomobilin yola çıkması için bir süre daha beklemek gerekiyor.

Dünya genelinde henüz net ve oturmuş bir elektrikli araba piyasası olmadığında yerli otomobilin fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Fakat TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, tüm vergilerle birlikte aracın ulaşılabilir bir fiyatla satışa sunulacağının altını çiziyor.

Türkiye’nin Otomobili, üst düzey güvenlik ekipmanı ve yüksek çarpışma dayanımına sahip olmasının yanı sıra piyasaya çıktığında Euro NCAP 5 yıldız güvenlik normlarını da sağlayacak.

Anahtarsız giriş özelliği bulunan otomobilin ön gösterge paneli de tümüyle elektronik ekrandan oluşuyor. Bu panel klima kumandaları dahil her şeyin dokunmatik ekrandan yönetilebilmesine imkân sağlayacak.

Akıllı araç konseptinde üretilecek olan yerli otomobil, bütün güncellemeleri 4G ve 5G bağlantısıyla alabilecek. Bu özelliği sayesinde herhangi bir arıza durumunda servis ekibi araca uzaktan müdahale edebilecek.

Ön ızgara, jant ve iç mekan detaylarında Anadolu kültürünün simgesi olan lale motifi kullanılacak.

Şu an için C-SUV ve C-SEDAN olmak üzere iki farklı modeli görücüye çıkan otomobilin 2030 yılına kadar toplamda 5 model olarak üretilmesi planlanıyor.

Yerli otomobil sadece elektrikli, akıllı ve üst düzey güvenlik sistemine sahip olmasıyla değil, yenilikçi teknolojileri tasarımında buluşturmasıyla da küresel ölçekte pek çok ilke imza atacak. Uzun dönemde Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak olan otomobilin Bursa’nın Gemlik ilçesinde yapımına başlanan fabrikası akıllı konseptte olacak. Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam oluşturması beklenen fabrikada yılda 175 bin adet yerli otomobil üretilmesi planlanıyor.

