Özgecan'ın ölümü cinayet mi, intihar mı? Şaibeli ölümde mahkeme ailenin yeniden bilirkişi raporu hazırlamasına itiraz etti!

5 Şubat 2021 yılında Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'a İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta yaşayan sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın yanına gelmişti. Yapılan iddialara göre, Akkışla'nın, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine olumsuz cevap verince tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Usta, 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi, korkuluklara çıkıp aşağı sarktı. Bartu Can Akkışla, Usta'nın yanına gidip tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşen Ayşe Özgecan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan sonra ev hapsine alınan sevgilisi Bartu Can Akkışla Akkışla hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği nedeniyle, 'Taksirle ölüme neden olma' ve kapıyı kilitleyerek Ayşe Özgecan Usta’nın dışarıya çıkmasına engel olduğu gerekçesiyle de ‘Kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ suçlamasıyla toplam 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akkışla'nın ev hapsi, daha sonra ayda 1 kez karakola gidip imza atmasını kapsayan adli kontrol şartına çevrildi.

ADLİ KONTROLÜ KALDIRILDI

Zonguldak 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya baba Kenan Usta ile taraf avukatları katıldı. Sanık duruşmada yer almadı. Duruşma arasında sanığın haftada 1 imza şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırıldığı ifade edildi.

Mahkemede Usta ailesinin avukatı Ezgi Aybüke Dizlek bilirkişi raporuna itiraz etti. Avukat Dizlek, “Yaptığımız keşifte de görüleceği üzere Özgecan'ın korkuluktan 5 santim aşağıdaki mermer dışında tutunacak bir yer yok. Salonda kavga edip balkona çıkıyorlar. Ağlama seslerini de komşular uzunca süre duyduğunu söylüyor.

Özgecan’ın başka bir arbedeye maruz kaldığı tırnak içindeki deri örneklerinden de anlaşılıyor. Bartu Can’ın da vücudunda tırnak izleri var. Görgü tanıkları da Özgecan’ın yüzünün balkona baktığını söylüyor. İntihar edecek kişinin yüzü balkona değil boşluğa bakardı. Önemli olan tutup tutamayacağı değil o noktaya nasıl geldiğidir” açıklamasında bulundu.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Zonguldak 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine yüksek fizik mühendisi, psikiyatri uzmanı, Adli Tıp uzmanı ve olay yeri inceleme uzmanından oluşan 4 kişilik bilirkişi heyeti tarafından rapor hazırlandı. Raporda, Usta’nın 26,12 metre yüksekten saatte 81,36 kilometre hızla 2,3 saniyede yere düştüğü belirtildi. Akkışla’nın korkuluklardan sarkan ve tutmaya çalıştığı sevgilisinin ağırlığının ise yukarı çekemeyeceği yönünde değerlendirmede bulunuldu.

BABA İTİRAZ ETTİ: YENİDEN RAPOR ALINSIN

Baba Kenan Usta bilirkişinin raporuna itiraz ederek, “Ağlama sesi var, daha önce arbede var. Keşke bıraksaydı da trafik kazasında ölseydi. Polislerden de davacı olacağım. Koca telefon 1+1 evde bulunamadı, bulunduğunda kırıktı. Kimse telefonunu kırıp poşete koyup yatağın arkasına sıkıştırmaz. Ya çantasına ya valizine koyar. Bilirkişi raporuna da itirazım var. Fizik profesörü, korkuluk borusunun kalınlığını, tutup tutamayacağını hesaplamamış. Çünkü ben de olay yerinde boruyu tuttum ama kavrayamadım. Bir el, o boruyu kendini kilitleyerek kavrayabilecek nitelikte değildir” dedi. Baba Usta, yeniden rapor alınmasını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ise “Söz konusu bilirkişi raporu fiziksel değerlendirmeden ibaret olup, olay anı ve psikolojisine yer vermemiştir. Uzun süre ilaç kullanan ve olay anında alkollü birinin sözlerine itibar etmeyerek daha sonra sarkarken kurtarma çabasına girmesini kabul etmiyoruz. Sanıktan şikayetçiyiz cezalandırılmasını talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

SANIK AVUKATI: 'AKKIŞLA'NIN SORUMLULUĞU YOK'

Sanık avukatlarından Berrak Büyük, Akkışla’nın sorumluluğunun bulunmadığının raporda belirtildiğini söyleyerek, “Katılan taraf her ne kadar evin kapısının kitlendiğini, evden çıkmasına izin verilmediği iddia edilse de dosya içerisinde böyle bir beyan yok. Dosya bu aşamaya onların iddialarıyla gelmiştir” dedi.Sanığın diğer avukatı Namık Çağalı da “Müvekkilin üzerine atılı her 2 suçun da suç vasıfları oluşmamıştır. Beraatini talep ederiz” diyerek savunma yaptı.

SAVCIYA SÜRE VERİLDİ

Hakim, gerekli görülmediği için yeniden bilirkişi raporu hazırlanması talebini reddederek, mütalaasını sunması için savcıya süre vererek duruşmayı erteledi. (DHA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





