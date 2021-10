Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş kaç yaşında ve nereli?

Özgür Demirtaş finans profesörü, akademisyen, mühendis, yazar ve Youtuber'dır. Dünyanın önde gelen dergilerinde akademik çalışmalar yayımlayan Demirbaş üniversite sınavında ilk 50 girerek derece yapmış ve Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü okumuştur. İşte detaylar...

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

12 Ağustos 1976 doğumlu Özgür Demirtaş 45 yaşındadır. Amerika Birleşik Devletleri, Boston College'da ana dalından farklı bir dal olan Finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayan Demirtaş, doktora ünvanını 27 yaşında aldı. Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economic and Statistics gibi dünyanın önde gelen akademik dergilerinde çalışmalarını yayımlayan Demirbaş 25'in üzerinde akademik yayın yaptı. Demirbaş'ın kitap çalışması Elsevier tarafından basım için kabul edildi. İlki 2004 yılında olmak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi.

2003'te, Yardımcı Doçent ünvanını alan Demirbaş Baruch College City University of New York‘ta göreve başladı. Yine 2003'te Finans bölümü içerisinde ve 2004 yılında, İşletme Fakültesi içerisinde en iyi öğretim üyesi seçildi. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve tüm fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek “Üstün Öğretim Madalyası'nı” Madison Square Garden'da aldı. 2012 yılına gelindiğinde ise New York University (NYU) Stern School of Business Finans Bölümü'nde en yüksek öğretim değerlendirmesini aldı.

31 yaşında Doçent Doktor olan Demirbaş 2007'de Tenür (tenür ömrünün sonuna kadar işten çıkarılmama hakkına verilen isimdir.

) ünvanını aldı.

2010'da Sabancı Üniversitesi'nden İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanlığı ve Profesörlük teklifi aldı. Yine aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskoçya'da 1 Milyon profesör için yapılan 10 milyonu aşkın öğrenci değerlendirmesi sonucunda, ilk 20 içerisine girdi.

Demirbaş 2012 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tenür hakkını bıraktı ve Sabancı Üniversitesi'ne Finans Kürsü başkanı olarak katıldı. 2012'de Marie Curie Araştırma Fonunu aldı. 100,000 Euro değerindeki Proje, AB tarafından, Türkiye genelinde, Ekonomi dalında kendi proje başvuru döneminde desteklenen tek proje oldu.