Özgür Özel 'Bana kalsa evimde yatırırım' dedi, Tanju Özcan'dan destek mesajı geldi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'in, kendisinin ihracıyla ilgili bir vatandaşla konuştuğu videoyu paylaşan Özcan, Özel'e teşekkür ederek, "Önemli olan senin niyetin. Bugün gördüm ki niyetin halis. Duygu ve düşüncelerin için şükranlarımı sunuyorum. Kazanman için elimden geleni yapacağım" dedi.

Özcan, "Kayıt dışı siyasete, merdiven altı siyasete karşı çıkıyoruz. Nereden geldiği, kime satıldığı belli olmayan ticarete kayıt dışı ticaret deniyor. Peki kayıt dışı siyasete ne demeli? Nereden geldiği belli olmayan, kime hizmet ettiği elli olmayan danışmanlar ordusunun öğrendiğimizde bizim bile şaşırdığımız protokollere kayıt dışı siyaset diyoruz. Siyaseti kayıt altına alacağız. Biz bu kayıt dışılıktan hiçbir fayda görmedik. Size, iktidara koşan bir Cumhuriyet Halk Partisi sunuyorum" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, partisinin Düzce İl Kongresine katıldı. Partisinin Genel Başkanlığına aday olan Özel’e, genel başkan seçilmesi durumunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın partiye dönüp, dönemeyeceği soruldu.

"BANA KALSA BEN TANJU'YU EVİMDE YATIRIRIM"

Bir vatandaş tarafından sorulan soruya Özel, şu yanıtı verdi:

"Tanju benim arkadaşım, kardeşim. Parti Meclisi verecek kararı. 5 Kasım'da seçilecek Meclis karar verecek. Bana kalsa ben Tanju'yu evimde yatırırım, Tanju bizim kardeşimiz ama Parti Meclisinin vereceği bir karara genel başkanın bir şey söylemesi doğru değil”



