Özgür Özel canlı yayında ekibindeki 3 ismi açıkladı! 'Emekli tümamiral' detayı dikkat çekti

CHP'de en hareketli dönemlerden bir tanesi yaşanırken şimdi gözler, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak 38. Olağan Kurultay'a çevrildi. CHP Genel Başkanlığına aday olan Özgür Özel ise Sözcü TV'de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özel, değişim için kimlerle hareket edeceğini açıkladı.

"YALÇIN KARATEPE! MUHTEŞEM BİR İSİM"

Özel konuşmasında "Örneğin 1-2 tane isim söyleyelim mesela. Yalçın Karatepe... Nasıl isim? Muhteşem bir isim. 2014 yılında belediye başkan adaylığı da olmuş CHP'den. Karatepe, PM listemizde olacak. Ve Yalçın Karatepe CHP'li kimliğiyle, mülkiyenin eski dekanı, son derece saygın, elbette yaşı bizden fazla ama makroiktisatta, Selin hocanın ve Yalçın hocanın yanında, hatta bir isim daha söyleyeyim, ismini şimdi söylemeyeyim ama göreceksiniz, Türkiye'de şu anda en yüksek puanlarla girilen bir üniversitenin iktisadi ve idari bilimsel fakültesinin aktif dekanı maliye politikalarımızın başında olacak." dedi.

Özel devamında "bilim yönetim kültür platformunda 180 ülkeye ihracat yapan bir elektronik şirketinin düne kadar Ar-Ge departmanının başındaki 40 yaşında pırlanta gibi Türkiye'nin gözbebeği birisi CHP'nin bilim teknoloji Ar-Ge ve inovasyondan sorumlu genel başkan yardımcısı olacak" şeklinde konuştu.

"BİR EMEKLİ TÜMAMİRAL MİLLİ SAVUNMADAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLACAK"

Ardından Özel "Şunu söyleyeyim; milli savunma politikalarını bomboş bıraktı ya parti yıllardır, bir emekli tümamiral milli savunmadan sorumlu genel başkan yardımcısı olacak. ve bu meseleleri, illa birinin peşine takılarak bunların konuşulmadığını, sosyal demokrat bir çizgiden milli savunma meselelerine bakabildiğimizi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

DIŞ POLİTİKA İÇİN İLHAN UZGEL'İN İSMİNİ AÇIKLADI

"Böyle 5-6 isim son derece kıymetli isimler, olacak. Bunlar deneyimli..." diyen Özel "Ama partinin eksiklerini, konuşamadığı alanları... Dış politika. İlhan Uzgel nasıl isim? İlhan Uzgel dış politikadan sorumlu parti meclis üyemiz genel başkan yardımcımız olacak." dedi.





