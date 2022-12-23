Özgür Özel'den '2023' itirafı! "Uykularımı kaçırır" diyerek anlattı: CHP'yi yönetenler ciddi şekilde sorgulanır

Son günlerde CHP ve özellikle Ekrem İmamoğlu çevresinde yaşanan tartışmalar gündemde. Kılıçdaroğlu'ndan adaylık olarak yorumlanan sinyaller ardı sıra gelirken 6'lı masadan adaylık tartışmalarına ilişkin farklı değerlendirmeler geliyor. Bu sırada CHP'nin önde gelen isimlerinden Özgür Özel çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
CHP Grup Başkanvekili Özel, Adem Metan'ın sunduğu "Peki Sonra?" programına katıldı. Metan'ın "Rasyonel olan bir şey var. Türkiye'de Tayyip Erdoğan gerçekten sevilen bir lider. Bugün yüzde 50 dediğimiz bir nokta..." değerlendirmesine yanıt olarak Özel şöyle konuştu:
"50 değilse 40, 40 değilse 35. Önemli bir kitle var yani. Seçimde göreceğiz. Son seçimde geçerli oyların yüzde 51'ini aldı sonuçta."
Programa damga vuran anlardan biri ise Özgür Özel'in 2023 seçimleri hakkındaki görüşlerini belirttiği yanıtı oldu. "Objektif olarak bakış açınızda 2023'te nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?" sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:
"Biz bu seçimi kaybedersek hem Türkiye çok şey kaybeder" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: