Özgür Özel'den '2023' itirafı! "Uykularımı kaçırır" diyerek anlattı: CHP'yi yönetenler ciddi şekilde sorgulanır

Son günlerde CHP ve özellikle Ekrem İmamoğlu çevresinde yaşanan tartışmalar gündemde. Kılıçdaroğlu'ndan adaylık olarak yorumlanan sinyaller ardı sıra gelirken 6'lı masadan adaylık tartışmalarına ilişkin farklı değerlendirmeler geliyor. Bu sırada CHP'nin önde gelen isimlerinden Özgür Özel çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"ÖNEMLİ BİR KİTLE VAR"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Adem Metan'ın sunduğu "Peki Sonra?" programına katıldı. Metan'ın "Rasyonel olan bir şey var. Türkiye'de Tayyip Erdoğan gerçekten sevilen bir lider. Bugün yüzde 50 dediğimiz bir nokta..." değerlendirmesine yanıt olarak Özel şöyle konuştu:

"50 değilse 40, 40 değilse 35. Önemli bir kitle var yani. Seçimde göreceğiz. Son seçimde geçerli oyların yüzde 51'ini aldı sonuçta."

"BİZİM İÇİN FİNAL MAÇI"

Programa damga vuran anlardan biri ise Özgür Özel'in 2023 seçimleri hakkındaki görüşlerini belirttiği yanıtı oldu. "Objektif olarak bakış açınızda 2023'te nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?" sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

2023'ün bizim açımızdan bambaşka bir önemi var. Cumhuriyet'in 2. yüzyılı. Rakibimiz de 'Hedef 2023' diye bir hedef koymuş. Elbette hep beraber kurduğumuz, ama kurucu partisi olduğumuz Cumhuriyet'in yüzüncü yılında hem çok sembolik hem de 20 yıllık iktidarın en güçsüz, bizim de en iddialı olduğumuz nokta. Bu bizim için gerçekten final maçı.

"CHP'Yİ YÖNETENLER ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE SORGULANIR"

"Biz bu seçimi kaybedersek hem Türkiye çok şey kaybeder" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ama biz siyaseten de bu seçimleri kaybettikten sonra artık çok, çok gerileriz ve çok zor durumda kalırız. Gerçekten CHP'yi bugün yönetenler çok ciddi şekilde sorgulanırlar. Bizim açımızdan böyle bir önemi var, tarihi bir sorumluluk var.

"GERÇEKTEN UYKULARIMI KAÇIRABİLİR"