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  4. 'Selçuk Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti çok konuşulmuştu... CHP'li Özgür Özel: Samimiyetinizi sorgularlar

'Selçuk Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti çok konuşulmuştu... CHP'li Özgür Özel: Samimiyetinizi sorgularlar

13.12.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören TEKNOFEST ile Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli rol oynayan Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar hakkında CHP'den dikkat çekici bir yorum geldi. CHP Genel Başkanı Kemal TEKNOFEST'i ilk kez bu yıl ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamaya Bayraktar'dan tepki gelen Kılıçdaroğlu, ayrıca Bayraktar'la bir görüşmesini de anlatmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bayraktar'ı başarılı buluyor musunuz" sorusuna yanıt verdi.

'Selçuk Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti çok konuşulmuştu... CHP'li Özgür Özel: Samimiyetinizi sorgularlar

Baykar adından özellikle dünya çapında ses getiren İHA ve SİHA'larıyla söz ettirdi. 2023 seçimleri yaklaşırken, şirketin lideri Selçuk Bayraktar yurt içindeki siyasete ilişkin bir değerlendirmesinde "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna "Biz bunu geçmişte defaatle yaşadık. Bunun da taşlarının döşendiğini ben şimdiden görüyorum" yanıtıyla da gündeme gelmişti. Bu kez CHP'den Bayraktar hakkında gündem yaratacak bir yorum geldi.

"'BAŞARISIZ BİRİDİR' DERSENİZ..."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adem Metan'ın sunduğu "Peki Sonra?" programına konuk oldu. Perşembe günü tamamı yayımlanacak programın tanıtım videosunda Özel'in Bayraktar'la ilgili soruya verdiği yanıtın kesiti de yer aldı.

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Özel'e Metan'ın "Özgür Özel, Selçuk Bayraktar'ı başarılı buluyor mu" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekiciydi. Özel soruya tek kelimeyle "Şüphesiz" cevabını verdi.

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Yanıtın devamında Özel, "'Selçuk Bayraktar başarısız biridir' derseniz samimiyetinizi sorgularlar" ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR: KILIÇDAROĞLU'NUN MAALESEF TALİHSİZ AÇIKLAMALARI OLDU

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu TEKNOFEST'i ilk kez bu yıl ziyaret etmişti.

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Bayraktar Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini şu sözlerle değerlendirmişti:

"Kemal Bey 5. yılında festivale geldi ama maalesef talihsiz açıklamaları oldu. Bazı vekillerinin de talihsiz açıklamaları oldu. Biz yine aynı tutku, aynı heyecanı arttırarak devam ediyoruz. Tüm halkımızı milli teknoloji hamlesinin sergilendiği TEKNOFEST KARADENİZ’e bekliyorum.”

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk! TEKNOFEST'e katıldı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk! TEKNOFEST'e katıldı
Kılıçdaroğlu'nun ziyareti gündemden düşmüyor! Bayraktar'dan bir açıklama daha Kılıçdaroğlu'nun ziyareti gündemden düşmüyor! Bayraktar'dan bir açıklama daha

Kılıçdaroğlu ise Bayraktar'a şu yanıtı vermişti:

"Devletin araştırma, geliştirme faaliyeti olan bütün kurumları orada, Teknofest’te. Bu kurumlar bir kişiye ait değil. Öğrenciler çalışmalar yapmışlar. Bunları benim de gezip, görme hakkım var. Devlete ait orası, kişiye değil."

Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt

KILIÇDAROĞLU: YAPTIĞI BAŞARILI ÇALIŞMALARI ORADA GÖRDÜM

Kılıçdaroğlu, Bayraktar ile daha önce gerçekleştirdiği bir görüşmeyi ise şöyle anlatmıştı:

"Ben SİHA'ları yapan, şimdi Sayın Erdoğan'ın damadı olan iş insanıyla da görüştüm ama daha evlenmeden önce görüştüm. İkitelli'deki ofisinde görüştüm. Yaptığı başarılı çalışmaları orada gördüm. O zaman babası da hayattaydı. Engeller vardı. 'Engellerin kaldırılması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteririz' dedim. Çünkü bilime değer verip bilimden yola çıkarak bir şeyler yapmak dünyayı değiştirmek demektir."

Kılıçdaroğlu, Selçuk Bayraktar'a ne söyledi? O görüşmeyi anlattı! Kılıçdaroğlu, Selçuk Bayraktar'a ne söyledi? O görüşmeyi anlattı!
'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt 'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

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