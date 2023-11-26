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  4. Özgür Özel'den açıklama geldi! Meral Akşener ile görüşecek mi?

Özgür Özel'den açıklama geldi! Meral Akşener ile görüşecek mi?

26.11.2023 17:20 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkan Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’de Büyükdere Atatürk Fidanlığı’nın açılış törenine katıldı. Açılış töreninden sonra Özel, bir basın mensubunun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusuna yanıt verdi.

Özgür Özel'den açıklama geldi! Meral Akşener ile görüşecek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da bulunan 81 CHP’li İl Başkanı ile Sarıyer’de Büyükdere Atatürk Fidanlığı’nın açılış törenine katıldı.

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Burada bir konuşma yapan Özel, konuşmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile açılışını yaptıkları fidanlığı gezdi.

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AKŞENER İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Gezi sırasında bir basın mensubu Özel’e, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yapıp yapmayacakları konusunda soru yöneltti. Özel soruya, "Henüz planlanan bir şey yok." yanıtını verdi.

DHA

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Meral Akşener Özgür Özel
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