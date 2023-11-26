Özgür Özel'den açıklama geldi! Meral Akşener ile görüşecek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da bulunan 81 CHP’li İl Başkanı ile Sarıyer’de Büyükdere Atatürk Fidanlığı’nın açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Özel, konuşmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile açılışını yaptıkları fidanlığı gezdi.

AKŞENER İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Gezi sırasında bir basın mensubu Özel’e, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yapıp yapmayacakları konusunda soru yöneltti. Özel soruya, "Henüz planlanan bir şey yok." yanıtını verdi.

DHA





