Özgür Özel'den asgari ücret yorumu! 'Büyük bir aldatmacanın içindeyiz' diyerek duyurdu: 'En az 3 ayda bir...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dün açıklanan asgari ücretle ilgili 'Büyük bir aldatmanın içindeyiz' diyen Özel, "En az 3 ayda bir asgari ücretin belirlenmesi taahhüdü verilmelidir" dedi. Özel, Can Atalay ile ilgili AYM kararı ve yerel mahkemenin tutumuna ilişkin açıklama da yaptı.

Özel'in açıklamasından satır başları:

CAN ATALAY AÇIKLAMASI: 'DÜPEDÜZ BİR DARBE GİRİŞİMİDİR'

"Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra uygulanır. AYM'de Can Atalay kararına katılmayan üyeler de kararın uygulaması için yerel mahkemeye gönderilmesine katılmışlardır. Bugün yapılan işin manen mahkemenin iradesinin yürütme tarafından satın alınmasıdır. Yapılan iş düpedüz bir darbe girişimidir. Kadı satın alınırsa adalet ölür, bugün adalet ölmüştür. Türkiye'de adaleti öldürüyorlar.

"BÜYÜK BİR ALDATMACANIN İÇİNDEYİZ"

Asgari ücretin kaç TL olduğundan çok neyi satın aldığı ve seneye neyi satın alacağı önemli. Büyük bir aldatmacanın içindeyiz. En az 3 ayda bir asgari ücretin belirlenmesi taahhüdü verilmelidir. Erdoğan asgari ücret komisyonunu yıprattı. Komisyonu siyasetine alet etti."







