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Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu ile ilgili o soruya dikkat çeken yanıt! 'Akla mantığa aykırı...'

23.09.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel, katıldığı YouTube programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Özel, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruyu "Külliyen yalan. Zaten akla mantığa da aykırı bir şey" diyerek net ifadelerle cevapladı. İşte detaylar...

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu ile ilgili o soruya dikkat çeken yanıt! 'Akla mantığa aykırı...'

CHP'deki başkanlık yarışının son günlerde çok konuşulan isimlerinden olan Özgür Özel, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Özel'e Ekrem İmamoğlu sorusu da sorulurken Özel'in verdiği yanıt ise dikkat çekti.

"DİYORLAR Kİ 'ÖZGÜR BEY EKREM İMAMOĞLU'NUN ÖN GÖSTERİMİ'"

Armağan Çağlayan Özgür Özel'e sorduğu soruda "Sizle ilgili 2 tane şey söyleniyor. 1, diyorlar ki 'Özgür Bey Ekrem İmamoğlu'nun ön gösterimi.' Yani siz seçimi kazanacaksınız, sonra Ekrem Bey'in siyaset yasağı almayacağı kesinleşince bir Kurultay'a daha gidilecek, siz yerinizi Ekrem Bey'e bırakacaksınız. Böyle bir şey var mı?" dedi.

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"KÜLLİYEN YALAN! ZATEN AKLA MANTIĞA DA AYKIRI BİR ŞEY"

Özgür Özel ise cevap olarak "Külliyen yalan. Zaten akla mantığa da aykırı bir şey. Bir, eğer bir değişim olmazsa İstanbul da tehlikede diye bakıyor Ekrem Bey ve mutlaka bir değişim olması lazım, bir heyecan yaratmamız lazım, hep birlikte çalışmamız lazım diyor. Biz de inanıyoruz. Kurultay'ın sonucu ne olursa olsun var gücümüzle asılacağız ve İstanbul'u kazanmak istiyoruz. İstanbul'un kazanılması kadar önemli bir şey yok. Bu konuda Ekrem Bey ben İstanbul'a mühürlüyüm diye pozisyonunu söyledi. Ben CHP'nin Genel Başkanlığı'na adayım. CHP Genel Başkanı onun bunun emanetçisi olmaz. Bir tane emanet var, emanetin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O emaneti şimdi sayın Genel Başkanımız taşıyor. Yarın nasip olursa da biz taşırız. Atatürk'ten alınan bir emanetin emanetçiliği olmaz. Kayıt altında da bunları söylüyoruz. İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu'nun önünde, önümüzdeki döneme yönelik elbette çok önemli bir siyaset yürüyüşü vardır. Bu nereye varır, ne olur ne biter o ayrı." şeklinde konuştu.

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Özel devamında "Ha cumhurbaşkanı adayı Ekrem Bey'i mi yapacaksınız? Vallahi cumhurbaşkanı adayı noktasında bizim mutabık olduğumuz mesele şu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını bütün üyelerin, şu anda işte 1,5 milyon, ben bir değişim olur ve bir üye kampanyasıyla 5 milyon üyenin çok rahat olacağını söyledim, 5 milyon üyemizle CHP'nin cumhurbaşkanı adayını bütün üyelerimize sorarız. Anketlere bakarız, kesin kazanacak adam kimse onu yaparız. Bundan sonraki süreçte böyle bir başka yanlışla veya bir başka yol yürümeyle zaman harcamayız." ifadelerini kullandı.

"EKREM BEY NE RAKİBİM, NE EMANETÇİSİ OLDUĞUM BİRİSİ! EKREM BEY BENİM MÜTTEFİKİM"

Ardından Özel, "Ama öyle emanetçilik... İlk çıktım, dediler ki bunu Kemal Bey çıkardı. Neden çıkardı? Efendim işte Kemal Bey'in bilmem adayı önce aday olacak, Kemal Bey'e tepkiler geçince Özgür çekilecek, Kemal Bey'e kalacak. Kemal Bey kaybedecek sonra Ekrem Bey sonra bilmem ne... Ben CHP'de partinin evladıyım, çıktım bu partiyi değiştirmek istiyorum, bu partiyi dönüştürmek istiyorum, gençleştirmek istiyorum, zafer kazanmak istiyorum. Ekrem Bey ne rakibim, ne emanetçisi olduğum birisi. Ekrem Bey benim müttefikim. Bu parti iyi olsun isteyen herkesle müttefikim ben, bu parti başarılı olsun isteyen herkesle iş birliği yapacağım. Bu partinin bütün evlatlarıyla el ele tutuşacağım, omuz omuza vereceğim." dedi.

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Ekrem İmamoğlu Özgür Özel Armağan Çağlayan

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