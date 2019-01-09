Özgür Özel'den flaş yerel seçim iddiası: Binali Yıldırım kazanırsa belediye başkanı olmayacak

CHP’li Özel, Best FM’de “Ufuk Karcı ile Konuşan Türkiye” programında gündemi değerlendirdi. Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TBMM’de girdiği diyalog ve ardından kendisine açılan davaya ilişkin olarak, “Hulusi Akar artık bir genelkurmay başkanı değil. Kaldı ki demokrasilerde genelkurmay başkanı da eleştirilebilir. Hulusi Akar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek partili genelkurmay başkanıydı. Peygamber Ocağı’nın komutanı bir baktık ki meğer AKP’liymiş, üniformasını çıkardı, takım elbisesini giydi, bakan oldu. Hulusi Akar’ın geçmişle ilgili cevaplaması gereken çok soru var. Artık bu sistemde bakanlar, vatandaşın işine bakanlar değil de, bir tek adamın ağzının içine bakanlar” ifadesini kullandı. Özel, bütçe hakkının, parlamento kadar eski olduğunu belirterek, “Bütçe görüşmesi, bakanların ve hükümetin sorgulandığı mekanizmalardır. O Hulusi Akar’a artık sivil olduğuna göre, sorulması gereken soruları sormayacak mıydık? Bu sorgulama, demokrasiye katkı sağlıyor. 2013 Şura’sına baktık ve Hulusi Akar’ın önünün nasıl açıldığını gördük. Bu soruları sorduk kendisine” dedi. Özel, “Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasiyse, bu demokraside herkes sorgulanır. Biz sorguladık, ceza tehditleri geldi arkasından. Bu davalar, Hulusi Akar gibi kendi sesine, kendi özüne, kendi aklına değil de, sarayın savcısına, hakimine güvenecek adamların tevessül edeceği işler. Sen Meclis kürsüsünde konuşulanlara ceza isteyecek olursan, anayasayı rafa kaldırmış olursun” diye konuştu.

Özel, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın istifa etmemesine ilişkin olarak, “Sadece buraya odaklanmayacağız. İstanbullunun sorunlarını nasıl çözeceğimizi pozitif bir kampanya ile anlatacağız. Biz, Binali Yıldırım’ın bu hukuksuzluğunun peşine takılır da İstanbullunun derdine nasıl çare üreteceğimizi söylemezsek, İstanbulluya haksızlık yapmış oluruz. Bizim işimiz bir hukuksuzluk varsa, onunla da mücadele etmek. Hukuksuzluğun daniskası var. Binali Yıldırım, İstanbul ve İzmir adaylarının açıklandığı toplantıya katılması anayasayı çiğnemektir. Binali Yıldırım, geçen seçimlerde İzmir adayı, milletvekiliydi. Biz istifa etsin demedik ki! Anayasa’nın 94’üncü maddesine göre Meclis Başkanı, parti toplantılarına katılamaz. Buna niye tevessül ediyorlar? Allah kimseyi Binali Yıldırım’ın düşürdüğü duruma düşürmesin. Bakanlık, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmışsın. İstemeye istemeye İstanbul’a aday oldu ama Meclis Başkanlığı’ndan istifa edemiyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın zorlamasıyla aday oldu. İstifa kişisel bir müessese, nasıl senin gündeminde olmaz. Senin istifan başkasının gündemine nasıl giriyor asıl. Binali Yıldırım, kazanacağına kendi de inanmıyor, koltuk altından gidecek diye” ifadesini kullandı.

Özel, “İstanbul’un üzerindeki Ankara vesayeti, saray vesayeti, Recep Tayyip Erdoğan vesayeti olmasın istiyor İstanbullu. Deniyor ki, Binali Bey, İstanbul Belediyesi’ni kazanırsa, Meclis Başkanlığı’na geri dönecek. İstanbul’u kazandığı takdirde, Belediye Meclisi’nden bir başkası gelecekmiş diyorlar. Biz Binali Bey’in bu seçimi kazanacağına inanmıyoruz. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a seçilecek ve dünyanın gözbebeği bir kenti yaratmak için ne gerekiyorsa onu yapacak” dedi. Özel, “Kadir Topbaş’ı İstanbullular seçti, Erdoğan istifaya zorlandı” diye konuştu.

“İSTANBUL’A HEVESLİ BİR ADAY LAZIM”

Özel, “En doğru adayın Ekrem İmamoğlu olduğuna ilişkin bir kanaat oluştu. Ne kamuoyunda ne örgütte adaya ilişkin bir tartışma yok. Ekrem İmamoğlu ile çalışmak, onu anlatmak, İstanbul’u ona emanet etmek çok kolay” dedi. Özel, “İstanbul bir süredir yönetilmiyor. Binali Yıldırım gönülsüz. İstanbul şu hatayı yapmasın. Recep Tayyip Erdoğan, kendinden sonraki ikinci adam olan kişiyi, 1994’teki kendi haline ışınlıyor. Yıl 2019. 25 yıl önce İstanbul Belediye Başkanı’ydı Erdoğan. Binali Bey ile yol yürüdüler, şimdi ona 25 yıl geriye git diyor. Binali Bey’in gönülsüzlüğü, küskünlüğü, inançsızlığı bundan. İstanbul’a hevesli bir aday lazım” ifadesini kullandı.

“31 MART, SARI KARTTIR”

Özel, “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder. Türkiye ile ilgili umudunu kaybeden herkes Tayyip Erdoğan’a mesajı verebilir. İstanbul seçimleri sarı karttır kardeşim. Sarı kartı gösterin Erdoğan’a. Sarı kart göstermenin yolu 31 Mart’tır” diye konuştu.

