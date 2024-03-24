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Özgür Özel'den Hamza Dağ'a 'alkol yasası' tepkisi! "Şimdi rozeti çıkarıp, bıyığı incelterek içkili mekanlarda geziyor"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.03.2024 14:34
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ hakkında gündem olacak açıklamalarda bulundu. Hamza Dağ'ın AK Partili olduğunu gizlemek için bağımsız adaymış gibi seçim kampanyası yürüttüğünü iddia eden Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak, "Hamza Dağ'ı da o atadı arkadaşlar. İzmir'e kayyum atamaya çalışıyor" dedi. Özel'in gündem olan açıklamalarının tüm detayları haberimizde!

Özgür Özel'den Hamza Dağ'a 'alkol yasası' tepkisi! "Şimdi rozeti çıkarıp, bıyığı incelterek içkili mekanlarda geziyor"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Foça'da miting organize etti. Özel, gündeme dair değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında, CHP'nin Foça adayı Saniye Bora Fıçı'ya 'kefil' olduğunu ifade ederek oy istedi. Özel ayırca Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ hakkında da gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte Özel'in açıklamalarından satır başları!

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"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ İKTİDARA GETİRECEK PARTİYE GÜÇ VERMEK SİZLERİN ELİNDEDİR"

CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi:

"Bu yerel seçimden çıkacak sonuç, geneldeki iktidarı dengeleyen, ezilenlere, yoksullara, emeklilere, emekçilere, çiftçilere, esnaflara sahip çıkacak bir sosyal demokrat iktidar için, güçlü bir ana muhalefet partisi ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde iktidara Atatürk'ün partisini yeniden iktidara getirecek kadrolara ve partiye güç vermek sizlerin elindedir."

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"GELECEK SEÇİMDE 15 ERKEK, 15 KADIN ADAY OLACAK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kadınların siyasette söz sahibi yapacaklarını ifade ettiği açıklamasında şu sözleri sarf etti:

"Gelecek seçimde 15 tane erkek aday olacaksa 15 tane de kadın aday olacak. Ve yine adayların yarısı 40 yaş altıysa yarısı 40 yaş üstü olacak. Tecrübeyle deneyimi gençliğin enerjisiyle; erkeklerin enerjilerini, güçlerini ve ısrarlarını kadınların zekasıyla, çözüm odaklı olmalarıyla, cesaretleriyle, enerjileriyle birleştireceğiz. Türkiye'de bıyıklı, erkek partilerden her yaştan gençlerimizle ve yarı yarıya kadınların söz sahibi olduğu bir partiyle ayrışacağız."

"AK PARTİ'YE SARI KARTI GÖSTERMENİN ZAMANIDIR"

Özel, şunları ifade etti:

"Geçen sene 5 liraydı, 7 bin 500 lira 1500 simit alırdı. Bu sene gevrek 10 lira oldu, 10 bin liraya bin tane alıyorsun. Hesap bin 500 gevrek alandan bin gevrek alana gerilemiş. Bu kaybın adı birilerinin eliyle hepimizin cebinden zenginlere servet transferidir.

31 Mart günü sandıklar dile gelip konuştuğunda AK Parti, Cumhur İttifakı 'belki Foça'yı kaybettik, belki İzmir'i kaybettik, biz yine emekliden oy alıyoruz, biz yine köylerden oy alıyoruz, kimse maaşa, zamlara bakmıyor' denirse, mayısta Erdoğan'a oy verenler yine oy verirse hayat pahalılığının siyasette bir maliyeti yok diye düşünecekler, zamların bir maliyeti yok diye düşünecekler. Onun için emekliler, köylüler, çiftçiler; bu seçimde AK Parti'ye sarı kartı göstermenin zamanıdır. Bu seçim sağ-sol seçimi değil; bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa geçirme seçimi. Bu seçim, pahalılıktan bıkmış, yoksullaştırılmış milyonların hükümete isyan seçimi."

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HAMZA DAĞ TEPKİSİ

AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ın "bağımsız aday" gibi seçim kampanyası yapmasına tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

"İzmir'de rozeti çıkararak, bıyığı incelterek, genel başkanlarının fotoğrafını asmayarak bir yarışa girişenler var. İzmir'in bütün gençlerini bu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Getirdikleri aday geçmişte alkol yasası görüşülürken gece 22.00'den sonra alkol satılmamasını '20.00'den önce satılsa ne olur, hiç satılmasa ne olur' diyen aday, gelmiş şimdi içkili mekanları geziyor, gelirsek karışmayız diye. Boğaziçi'ndeki rektörü kim atadıysa Hamza Dağ'ı da o atadı arkadaşlar. İzmir'e kayyum atamaya çalışıyor. Buna İzmir geçit vermeyecek"

Yerel Seçim 2024


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seçim İzmir Foça Hamza Dağ Özgür Özel Seçim 2024
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