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  4. Özgür Özel'den Selvi Kılıçdaroğlu ve İmambakır Üküş açıklaması! "Duymamam gereken şeyler duydum" dedi, ilk kez bu kadar sert çıktı: Partiye yakışmadı

Özgür Özel'den Selvi Kılıçdaroğlu ve İmambakır Üküş açıklaması! "Duymamam gereken şeyler duydum" dedi, ilk kez bu kadar sert çıktı: Partiye yakışmadı

07.11.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay gecesi neler yaşandığına ve yerel seçimlerde partisinin nasıl bir yol izleyeceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurultay günü salonda Selvi Kılıçdaroğlu yaşadığı diyaloğu paylaşan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini kaldırmak istediğini ancak çevresindekilerin engel olduğunu söyledi. Özel, yerel seçim öncesi ittifaklara dair de önemli mesajlar paylaştı. Özel'in Muharrem İnce ve Tanju Özcan'la ilgili sözleri de dikkat çekti.

Özgür Özel'den Selvi Kılıçdaroğlu ve İmambakır Üküş açıklaması! "Duymamam gereken şeyler duydum" dedi, ilk kez bu kadar sert çıktı: Partiye yakışmadı

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu kurultaydaki seçim zaferinin ardından ilk kez kapsamlı bir röportaj verdi. Kurultayda neler yaşandığına ve bundan sonra nasıl bir CHP göreceğimize dair önemli, açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

SELVİ KILIÇDAROĞLU KENDİSİNE NE SÖYLEDİ?

Sözcü'⁬den İsmail Saymaz'a konuşan Özel, kurultay sırasında Selvi Kılıçdaroğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Selvi Hanım'ın kendisine "Bunu söylemeniz doğru olmadı. 39 milletvekili belirlenirken, 'orada değildik' demeniz. Vardın biliyorum" dediğini açıklayan Özel, "Cevap vermedim. Kemal bey kalkınca Selvi hanıma dedim ki, 'Ben heyette yoktum. Oğuz Kaan Salıcı dışında kimse bilmiyordu' dedim." diye konuştu.

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KILIÇDAROĞLU ÇEKİLMEK İSTEMİŞ, DANIŞMANI ENGELLEMİŞTİ

Kurultayın ikinci tura kalmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'çekilmek' istediği, ancak çevresindekilerin izin vermediği iddia edilmiş; o anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu videoda Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak bilinen gazeteci İmambakır Üküş'ün "Çekilemezsiniz" diyerek Kılıçdaroğlu'na çıkıştığı görüldü.

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"EKREM BEY'DEN TELEFON GELDİ, 'GENEL BAŞKAN ELİNİ KALDIRACAK GEL' DEDİ"

Salonda neler yaşandığına da değinen Özel, şu ifadeleri kullandı;

"Kemal Bey etrafındakilere 'Özgür partimizin evladı, partimiz ona emanet' demiş ve salona doğru yola çıkmış. Bana Ekrem Bey'den telefon geldi, 'Genel başkan elini kaldıracak gel' dedi. Gittik, odada oturuyorum. Odada genel başkanın kurmayları vardı. Tartışma vardı, ben gelince kesildi. Genel Başkan yaklaşınca karşılamak için ayağa kalktım, 'Biz karşılayalım' dediler. 'Herhalde konuşacakları vardır' dedim. Elimi kaldırmaya gelmesini bekliyorum. Birlikte sahneye çıkacağız diye bilgilendirdiler beni. Odada İmamoğlu da var. Divan başkanının odasıymış orası.

"BAKTIM Kİ İŞ KÖTÜYE GİDEBİLİR. DUYMAMAM GEREKEN ŞEYLER DUYUYORUM"

Kemal Bey, büyük bir ekiple geldi, odanın kapısında durdular. Girmeyip, ileride bir odaya girdiler. Öyle olunca şaşırdım. Beni o odaya çağırdılar. Odada 40-50 kişi var. Genel başkanla el sıkıştım, hatır sordu. Bağrışma başladı. 'Seçimi alacağız. Bizi böyle bırakamazsın' diye. Sonra danışmanını (İmambakır Üküş'ü kastediyor) görünce Ekrem Bey'e 'Çıkıyorum' dedim. 'Haklısın' dedi. 'Partiyi bunlara bırakamazsın' gibi bir laf duyunca, baktım ki iş kötüye gidebilir. Duymamam gereken şeyler duyuyorum. İçlerinde birlikte devam etmemiz gerekecek arkadaşlar var. Kemal Bey'i göremiyordum. Kuşatmışlardı, birlikte ona doğru hamle yaptılar. El sıkıştık, çekildim. Kenarda duranlar sardı Kemal Bey'i. Devam kararı almışlar. Kemal bey elimi kaldırmak için gelmişti ama engellediler. Ben kaldırdı kabul ediyorum."

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"KAMPANYA BOYUNCA BANA HAKARET ETTİ"

Gündem yaratan Üküş'ün o anlara ait görüntüleriyle ilgili soruya yanıt veren Özel, "Üzüldüm. Bahsedilen kişi (Üküş) kampanya boyunca bana hakaret etti. O kişiye yakıştı ama partiye yakışmadı." diye konuştu.

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YEREL SEÇİMDE İTTİFAK OLACAK MI?

Yerel seçim konusunda da dikkat çeken açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, 6'lı masanın geleceğiyle ilgili "Altılı Masa'daki herkesle diyalog devam edecek. Ama Altılı geçmiş seçime dair bir format. “Fiilen bitti” diyen liderler var. Bütün liderle görüşeceğim. Millet İttifakı da denenmiş, başarılı olamadığımız bir model. Benim görüşüm yerel seçim için farklı farklı ittifaklar kurmak lazım. Her yerin kendi gerçekliğine göre…" diye konuştu.

"MERAL HANIM DA UYGUN GÖRÜRSE..."

"İYİ Parti ile ilgili yerel seçim için görüşme trafiği olur mu?" sorusuna da yanıt veren Özel, "Meral Hanımla görüşme imkanını önemli buluyorum. Uygun görürse bir büyük ittifaktan ziyade yerel örgütlerimizin sesini dinleyeceğimiz, gerekli yerlerde ittifak olmasının hiçbir sakıncası yok." dedi.

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"YÜZÜNCÜ YILIMIZDA GENİŞ KAPSAMLI BİR AF GEREKİR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muahrrem İnce için "Kapımızı çalarsa elbette görüşeceğiz" diyen Özel; partiden ihraç edilen Tanju Özcan'la ilgili ise "Ben PM'ye şöyle bir öneride bulunacağım. Yüzüncü yılımızda geniş kapsamlı bir af gerekir." ifadelerini kullandı.

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