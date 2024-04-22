Özgür Özel duyurdu: CHP büyük mitinge hazırlanıyor! Emeklilerin durumu, asgari ücret zammı ve vizesiz seyahat...

CHP lideri Özgür Özel, Now TV'de yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu. Özel programda CHP'nin, büyük emekli mitingine hazırlandığını duyurdu.

"ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMAYACAĞIM"

Özel'in açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz bunun bir yerel seçim olduğunu unutmuyoruz. Millet sizi birinci parti olmanızı istiyoruz dedi. Sen kibrini göstermeyi sürdürürsen, millet erken seçim de ister. İnsanların cebinde parası yok. İnsanların 'bunlarla olmuyor' demesi erken seçim çağrısından çok daha etkilidir. Ben bir erken seçim çağrısı yapmayacağım. Ama milletimize kulak vermeye devam edeceğiz.

"BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ YAPACAĞIZ"

Çok yakında bir büyük emekli mitingi yapacağız. Yeri ne olur, ne zaman olur, onu değerlendireceğiz. Ama bizim mitinglerimiz barışçıl mitingler olacak. Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklilerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

"MAZARET ÜRETMEYİZ"

Yürütmenin atması gereken adımlar var. Belediyelerimiz tasarruflu bir şekilde yönetilecek. Ne olursa olsun, mazeret üretmeyiz. Bu enkazı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Milletin bu yoksulluğunda onları rahatsız edecek

Belediyeyi biz aldık diye CHP'lilerin çocukları işe girecek diye bir şey yok. İşe giren hakkıyla girsin. 31 Mart'ta atılan tokat kibre, şatafata atılmış tokattır. Sen yaparsan sana da atılır.

"ASGARİ ÜCRETE YILDA DÖRT KEZ ZAM YAPILMALI"

IMF ile el sıkışıyorlar. Poz veriyorlar. Ama itiraf etmiyorlar. IMF neler isteyecekse ona benzer kemer sıkma politikalarını iktidar uyguluyor. Elbette güçlükler olur. Ama bir avuç zengine KKM verilecek ama emekliye zam yapılmayacak. Böyle olmaz. Fiyatlar sürekli artıyor. Asgari ücrete yılda dört kez zam yapılmalı. Bunlar iki kez yapacağız diyordu, artık onu da yapmıyorlar. Sendikacılar da sendikacılığını yapacak. Bundan sonra CHP, mecliste olması gerektiği zaman mecliste sokakta olması gerektiği zaman sokakta olacak. Hakkını aramak isteyen herkese destek vereceğiz.

"CHP İKTİDAR OLDUĞUNDA BÜTÜN DÜNYAYA VİZESİZ GİDECEKLER"

Bu ülkenin beka sorunu 4 gençten 3’ünün yurtdışına gitmek istemesidir. CHP iktidar olduğunda zaten bütün dünyaya vizesiz gidecekler. Avrupa Birliği üyesi olacaklar."





