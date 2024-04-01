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  4. Özgür Özel ile Meral Akşener arasında 'Balıkesir' polemiği yaşanmıştı! Balıkesir'de CHP adayı Ahmet Akın farklı sonuçla seçimi kazandı

Özgür Özel ile Meral Akşener arasında 'Balıkesir' polemiği yaşanmıştı! Balıkesir'de CHP adayı Ahmet Akın farklı sonuçla seçimi kazandı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
01.04.2024 00:55
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CHP lideri Özgür Özel ile İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında 'Balıkesir adayı' krizi yaşanmıştı. Özel 2019 seçimlerini hatırlatarak Akşener'e adayları Turhan Çömez'i geri çekme çağrısı yapmıştı. Akşener ise "CHP'nin jest isteme işleminden bıktım usandım, midem bulanıyor artık" yanıtını vermişti. Bu tartışmaların ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimindeki sonuç dikkat çekti. CHP'nin adayı Ahmet Akın, AK Parti ve İYİ Parti adaylarının önünde farklı şekilde seçimi kazandı.

Özgür Özel ile Meral Akşener arasında 'Balıkesir' polemiği yaşanmıştı! Balıkesir'de CHP adayı Ahmet Akın farklı sonuçla seçimi kazandı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde sonucu en fazla merak edilen illerden biri de Balıkesir oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayları CHP'den Ahmet Akın, AK Parti'den mevcut Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İYİ Parti'den ise Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez oldu. CHP lideri Özgür Özel ise eski ittifak ortağı Meral Akşener'e çağrıda bulunarak, 2019’da ittifak kapsamında Balıkesir adaylarını geri çektiklerini anımsatmış, bu kez İYİ Parti’den bir jest beklediklerini söylemişti.

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AKŞENER ÖZEL'İN ÇAĞRISINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Özel'in "Geçen seçim Ahmet Akın adaydı ve kazanmaya gidiyordu. İYİ Parti Balıkesir’i istedi. Ağlaya ağlaya Ahmet Akın’ı çektik. Ahmet Akın da vardı orada Akşener, ‘Bunların hiçbirine borcum yok ama sana bir borcum var. Ben o borcu bir gün öderim.’ dedi. Şunu bekliyorum Merak Hanım’dan bir borcum vardı, gereğini yapıyorum der mi benim tanıdığım Meral Hanım der.'" sözlerine Akşener'den yanıt gelmişti. Akşener ise Özel'e tepki gösterek "CHP'nin jest isteme işleminden bıktım usandım, midem bulanıyor artık" cevabını vermişti.

FARKLI BİR SONUÇLA KAZANDI

Balıkesir'de bu tartışmaların ardından gerçekleşen yerel seçimde Büyükşehir Belediyesi için sürpriz sonuçlar çıktı. Balıkesir uzun yıllar sonra el değiştirerek CHP'ye geçti. CHP adayı Ahmet Akın oyların yüzde 50'sinden fazlasını alarak seçimi farklı bir şekilde kazandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Yücel Yılmaz yüzde 40 oy alırken, İYİ Parti adayı Turhan Çömez ise yüzde 3'de kaldı.


Yerel Seçim 2024


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Balıkesir Ahmet Akın Seçim 2024
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