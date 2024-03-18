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Özgür Özel'in katıldığı mitingde açılan pankartlar dikkat çekmişti! Açıklama geldi: 'Hukuk girişimleri başlatılmıştır'

18.03.2024 21:00
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Antalya'da katıldığı mitingde DEM Parti pankartları dikkat çekmişti. CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir yaptığı açıklamada "Alanya Belediye Başkan Adayımız Osman Tarık Özçelik’in konuşması sırasında provakatif nitelikli iki pankart açıldığı fark edilmiş, pankartı açanlar alandan uzaklaştırılmıştır. Provakatif girişim konusunda hukuk girişimleri başlatılmıştır" dedi.

Özgür Özel'in katıldığı mitingde açılan pankartlar dikkat çekmişti! Açıklama geldi: 'Hukuk girişimleri başlatılmıştır'

Alanya’da bugün yerel seçim çalışmaları kapsamında CHP miting düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı mitingde İlçe Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik’in konuşması esnasında iki kişi tarafından “Selahattin Demirtaş’a selam olsun", "Osman Kavala’ya selam olsun” yazılı iki pankart açıldı.

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"HUKUK GİRİŞİMLERİ BAŞLATILMIŞTIR"

Mitingde açılan DEM Parti pankartları ilgili bir açıklama yapan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, “Alanya Belediye Başkan Adayımız Osman Tarık Özçelik’in konuşması sırasında provakatif nitelikli iki pankart açıldığı fark edilmiş, pankartı açanlar alandan uzaklaştırılmıştır. Buna rağmen önceden planlandığı çok açık olan eylemin üçüncü bir kişi tarafından kayda alındığı ve bu kaydın bir partinin eski ilçe başkanı tarafından sosyal medyada dolaşıma sokularak yandaş bazı internet haber sitelerinde yayına sokulduğu görülmüştür. Provakatif girişim konusunda hukuk girişimleri başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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