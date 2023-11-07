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"Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım" demişti! Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı: Kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum

07.11.2023 00:09 | Son Güncelleme:
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CHP'de Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği genel başkanlık yarışını kazanmasının ardından gazeteci Barış Yarkadaş'ın sözleri yeniden gündem oldu. "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" ifadelerinin ardından Barış Yarkadaş canlı yayında kararını açıkladı. Yarkadaş "Kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Aktif gazeteciliği bırakıyorum" dedi. Yarkadaş, kendisiyle ilgili tweet atan gazeteci Fatih Altaylı'ya eleştirilerde bulundu.

"Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım" demişti! Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı: Kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ikinci turda 812 oy alarak partinin 8. genel başkanı seçildi. İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı. CHP'nin kritik kurultayının ardından ise gazeteci Barış Yarkadaş'ın eylül ayınca canlı yayında sarf ettiği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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"VALLAHİ MESLEĞİ BIRAKIRIM"

TV 100'de Kübra Par'ın programında CHP kurultayıyla ilgili iddialı sözler söyleyen Yarkadaş "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" ifadelerini kullanmıştı. Par’ın “Çok iddialı oldu” sözlerine karşılık da Yarkadaş, “Vallahi mesleği bırakırım” demişti.

ALTAYLI'YA ELEŞTİRİ

Kurultayın ardından yeniden TV100'de Gürkan Hacır'ın programına katılan Barış Yarkadaş, mesleği bırakıp bırakmayacağı konusuda açıklık getirdi.

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İsim vermeden Fatih Altaylı'yı da eleştiren Yarkadaş "Türkiye'de bu tür iddialı laflar her zaman dile getirildi. Dün benimle ilgili tweet yazan, ama adımı yazmadığı için adını anmayacağım. Çok ünlü bir gazeteci 2005 yılında dedi ki 'Akşam Gazetesi TMSF'ye olan borçlarını öderse çıkar eşek gibi anırırım' dedi. Akşam Gazetesi Karamehmet dönemindeTMSF'ye olan borcunu ödedi belgeleri de yolladı. Manşet attılar 'Hadi şimdi eşek gibi anır' dediler. Sonra bu arkadaşımız sözünü tutmadı." şeklinde konuştu.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Aldığı kararı canlı yayında açıklayan Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

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"Twitter'da konuşulan videom 29 milyon izlenmiş. Çok sayıda 'İstifa etme' mesajları geldi. Kübra Par'ın programında Eylül'ün başıydı. Özgür Özel ile ekrem İmamoğlu henüz anlaşma yapmamıştı. Özel'in kazanacağı konuşulmuyordu. Ben de seçimlere
kadar Kılıçdaroğlu ile devam edilmesini istiyordum. Özel'e yönelik eleştirilerim vardı. Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapılmaması için desteklediğimi açıkladım. Kendisine hiçbir talep ve beklentim olmadığını söyleyerek destekledim. Kübra Par sordu ben de 'Kazanırsa mesleği bırakırım' dedim. Özel kazandıktan sonra dolaşıma sokuldu. Bütün medya haber yaptı."

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"KAMUOYUNA VERDİĞİM SÖZÜ TUTUYORUM"

"Uzun yıllardır gazetecilik yapıyorum. Gazetecilik dışında hiçbir gelirim yok. Gazeteciliği herhangi bir meslek olarak görmüyorum. İktidarı denetleyen, kamu adına soru soran bir meslek olarak görüyorum ve kamu görevi yaptığımı düşünüyorum. Halkın çıkarlarını gözetiyorum. Programda iddialı bir söz ortaya koydum. Kazanacağına inanmıyordum. Kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. 23.49 itibariyle sizlerin huzurunda söz verdiğim üzere karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum. TV100'ün Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer ile de görüştüm. Artık haber yazmayacağım. Değer 'Yanlış bir karar aldın bunu kabul etmiyoruz. Biz aktif gazetecilik yapmasan da siyasi fikirlerinden faydalanmak istiyoruz. O yüzden sizi bu çatının altında görmek istiyoruz" dedi. Daha sakin kafayla düşünmemi, siyaset yorumcusu olmamı istediler."

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"TEKLİFİ TEKRAR DEĞERLENDİRECEĞİM"

Bu şu demek değil ben gazetecilik yaparak yaşamımı sürdüren bir insanım. Yarın elime bir yolsuzluk, işkence dosyası, kamuyu ilgilendiren bir dosya gelirse araştırmacı kimliğimle Twitter'da yazarım. TV100'ün bu teklifini değerlendireceğim sabah tekrar konuşacağım."

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Canlı yayında açıkladığı kararın ardından duygusal anlar yaşayan Barış Yarkadaş gözyaşlarını tutamadı. Meslektaşları ise Yarkadaş'a kararını geri alması yönünde çağrılar yaptı.
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