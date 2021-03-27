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Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Özgür Özel'in hayatı

27.03.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili olan Özgür Özel gündemde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Sosyal medyada çok konuşulan Özel hakkında pek çok kişi Özgür Özel kimdir?, Özgür Özel nerelidir? sorularına yanıt arıyor. İşte, siyasetçi olan Özgür Özel'in hayatı...

Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Özgür Özel'in hayatı

Sosyal medyanın gündeminde olan Özgür Özel'in hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Manisa doğumlu olan 46 yaşındaki Özgür Özel'in hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor. Özel hakkında en çok sorulan sorulardan biri ise Özgür Özel kimdir? oldu. İşte, Türk siyasetçi Özgür Özel'in biyografisi...

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özgür Özel, 21 Eylül 1974 yılında Manisa’da doğmuştur. Baba adı Talat ve anne adı Şükran olan Özgür Özel ilköğretimini Manisa Merkez Gazi İlkokulu'nda tamamladı.

Lise öğrenimine Bornova Anadolu Lisesi’nde başlayan ve son yılında Manisa Lisesine geçerek mezun olan Özel, ardından 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.
Özgür Özel, üniversiteden mezun olduktan sonra 2011 yılında yapılan seçimlerde milletvekili seçilene dek serbest eczacılık mesleğini icra etti.

2007 yılından sonra Türk Eczacıları Birliği’nde (TEB) yönetim kurulu üyeliği sayman ve iki dönem genel sekreterlik görevlerinde bulundu. Özel ayrıca, eczacılık kariyeri boyunca 163 tane kongre ve konferansta yazılı ve sözlü bildiri, sunum ve panel yöneticiliği görevlerini üstlendi.

Özgür Özel, 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den Manisa Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi. İlk defa 2011 Türkiye Genel Seçimleri'nde CHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi. 2014 Yerel Seçimleri'nde yine CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu fakat başarılı olamadı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde bir kez daha CHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi.

  1. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda CHP parti meclisi üyesi seçildi. Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu ve CHP Cezaevleri İnceleme Komisyonu üyesi oldu. Özgür Özel, 24 Haziran 2015 tarihinde CHP grup başkanvekilliği görevine seçildi

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Özgür Özel CHP

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