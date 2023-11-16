Özgür Özel o isimleri işaret etti! İşte koltuğu sallantıda olan 3 isim

CHP'de yeni yönetimin çalışma masasında bir numaralı gündem yerel seçimler. 100. yıl affı, tüzük kurultayı gibi başlıklara dair çalışan yeni yönetim, belediye başkan adayları için de parti tabanında nabız yoklamaya başladı. CHP lideri Özgür Özel, 11 büyükşehir belediye başkanından ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 'Aydın'ın topuklu efesi' olarak bilinen Özlem Çerçioğlu'nun yeniden aday gösterileceğini belirtti.

'3 BÜYÜKŞEHİRDE GERİYE GİDİŞ VAR'

Özel, diğer 8 isimle ilgili ilk kez değerlendirme yaptı. 2019 yerel seçimlerinden bugüne geriye gidiş yaşanan 3 büyükşehir belediyesi olduğunu söyledi. Özel isim vermedi ancak başkent kulislerine göre bu belediyeler İzmir, Muğla ve Hatay. Tunç Soyer, Osman Gürün ve Lütfü Savaş ya yeniden aday gösterilecek ya da yerlerine yeni isimler belirlenecek.

TEKİRDAĞ DA LİSTEDE

Gazeteci Fatih Portakal, bu 3 isim için 'koltukları sallantıda' yorumunda bulunurken, bu isimler için anket yapılacağını ve anket sonuçlarına göre adaylık durumlarının netleşeceğini belirtti. Portakal ayrıca, bu 3 ismin yanına Tekirdağ'ı da ekleyebileceklerini, Kadir Albayrak'ın da kulislerde konuşulan isimlerden biri olduğunu söyledi.





