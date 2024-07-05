Özgür Özel Şam'a gidiyor! 'Türkiye ile Esad'ın masaya oturup, sorunun çözülmesi için inanılmaz gayret sarf edeceğim'

KRT televizyonu canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özel, Sinan Ateş cinayeti davasını yakından takip ettiğini belirterek, "Bir ülkenin başkentinde, sokak ortasında güpegündüz bir cinayet işleniyor. Naaş fiilen yerden kaldırılıyor, siyaseten kimse dokunamıyor, böyle bir şey yok. MHP'den bir tek taziye yok, cenazeye katılım yok. Katılanlar istifa ediyorlar ve tepki gösteriyorlar 'Partimiz niye suskun?' diye. 4 gündür orada bir tiyatro var. Özellikle siyasi bir iş olmadığını, adli bir vaka olduğunu, normal bir cinayet olduğunu, yanlışlıkla vurulduğunu söylemeye çalışıyorlar." diye konuştu.

"ONLARI AKLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Sinan Ateş'in, annesi ve eşine, kendisinin öldürülmesi için talimat verildiğini anlattığını söyleyen Özel, bunun iddianamede olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu soruşturulmuyor, bununla ilgili bir şey yok. Azmettirenler arasında yok. Ben Ulvi Bey ve Semih Bey için 'Siz bu cinayeti azmettirdiniz' diyemem. Ama onlara şunu söylerim, 'Dokunulmazlığınızın kaldırılmasını kendiniz talep edin bu dosya özelinde ve gidin aklanın.' Ben onları aklanmaya davet ediyorum. Eğer böyle bir iddia varken, HTS kayıtlarında Ulvi Bey'le o gün iki kere mesajlaştığı çıkıyor. Bana sürekli hakaret edip tehdit ediyorlar. Ben onlara 'Siz bu cinayetin azmettiricisisiniz' demiyorum. Annesi ve eşi diyor, 'Böyle bir şey söyledi Sinan.' Ben onlara 'Mahkemeye gelin ve aklanın, ispat edin olmadığını.' diyorum. Bunu yapamazlarsa, bu yükün altında bir kere MHP kalır, Cumhur İttifakı kalır, Türkiye siyaseti kalır. 'Dokunulmazlığımız kaldırılsın.' dediklerinde ben yüzde 50 ikna olurum. 'Demek ki korkacak bir şeyleri yok.' derim."

"ÇOK YAKIN BİR SÜREÇTE ŞAM ZİYARETİ OLACAK"

Özel, sığınmacılarla ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan randevu isteyip istemediği sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Bir mutabakatımız var, gün belirleyeceğiz. Çok yakın bir süreçte Şam ziyareti olacak. Aksilik çıkmazsa gideceğiz, görüşeceğiz. Türkiye ile Esad'ın masaya oturup, bu sorunu çözüp, Avrupa'dan da kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim. Temmuz ayı içinde görüşmenin gerçekleşmesini umut ediyoruz. Lübnan üzerinden gideceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili soru üzerine Özel, "Türkiye, CHP'nin siyasetten ne anladığını görmüş oldu. Belli bir diplomasiyi sürdürmek lazım. Bayramlarda el sıkışabiliyor olmak, taziye vermek, hal hatır sorabilmek önemli şeyler. CHP, Türkiye'nin birinci partisi oldu ve siyasetin normalleşmesini istiyor. Normalleşmeyi kim bozuyor? MHP bozuyor. Neden? Normalleşmiş bir ülkede o siyasi cinayet aydınlanmadan kalamaz." ifadelerini kullandı.

"EĞER GEÇİM OLMAZSA SEÇİM OLUR"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin soru üzerine Özgür Özel, şunları söyledi:

"Bana kalsa yarın karar alalım, 2 ay sonra yapalım seçimi ama benim elimde değil. Erken seçim konusunda hiçbir farklı düşüncem yok. 360 milletvekilim olsa ben gereğini yaparım. Erdoğan'ın görevden ayrılmasının 2 yolu var, ya kendisi seçimleri yenileyecek ya da parlamentoda 360 el kalkacak. Bende 130 var. Ben, seçmenle kurulan akde ihanetin çok ağır bedelleri olacağını biliyorum. Ben o gün şunu söyledim, 'Ben istemeyeceğim ama erken seçim halk istediğinde olur, onu da ben dillendiririm.' dedim. Normalleşme görüşmeleri dahilinde 'Emeklinin 10 bin lirasını artıralım, asgari ücrete zam, çiftçiye taban fiyatları yükseltin, kredi kartı faizlerini silin, vergiyi kaldırın.' dedim. Vergide adalet paketi önerdim. Eğer geçim olmazsa seçim olur. Biz, bir erken seçim talebini erkenden tüketirsek, günü geldiğinde bir esprisi kalmaz."

"MERİH'E CEZA VERİLMESİNİ HİÇ ADİL BULMAYIZ"

UEFA'nın, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiası"yla Merih Demiral ile ilgili soruşturma açması sorulan Özel, "Bunu doğru bulmuyoruz. Ceza olursa hep birlikte itiraz ederiz. Doğrudan bir siyasi simge olmadan, çok sayıda partinin kullandığı, arkadaşımızın 'Ben onu şu niyetle yaptım' diyerek açıkladığı şeye başka anlamlar yüklenerek hem iyi bir futbolcudan mahrum kalmak hem de milli takımın moralinin bozulmaya çalışılmasını doğru bulmuyoruz. Milli takımı rahat bırakmak lazım, onların cumartesi günkü maça konsantre olması lazım. Merih'e ceza verilmesini hiç adil bulmayız." dedi.

Özel, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale ve finale gitmeyi düşünebileceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana oturarak maçları takip edebileceğini kaydetti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 18 Temmuz'da gideceğini dile getiren Özel, Erdoğan'la beraber gitmeyeceğini söyledi.

CHP'nin olası bir erken seçimde cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağı sorulan Özel, "En geniş katılımla bu kararı vermek lazım. Ölçme ve değerlendirme çok önemli. Bütün üyelerin bir güven oyu ile adayımızı belirmek, geniş bir halk yoklamasıyla belirlemek... Benim hayalim şu, aday belirlendiğinde seçimi kazanmış olsun bu sefer. Birinci turda adayımız seçimi kazanmış olarak ilan edilip yürüyüp gitmeliyiz. Yüzde 62-65 ile kazanmalıyız, sonra da hep birlikte Türkiye'yi içine düştüğü bu durumdan hızla kurtarmalıyız." yanıtını verdi.

Aday belirleme sürecinde gerekirse kendi nefsiyle de mücadele edeceğini vurgulayan Özel, "Bana bütün Türkiye dese 'Sen aday ol', doğru, kazanacak, en yüksek oyu alacak aday kimse, o aday olacak. Güle oynaya kazanacağız." dedi.

Eylül ayında yapılması planlanan CHP Tüzük Kurultayı'yla ilgili il ve ilçelerden 7 bin görüş geldiğini ve dünyadaki iyi örneklere baktıklarını ifade eden Özel, gerekirse kendi yetkisinden vazgeçerek parti örgütüne vermeye razı olduğunu anlattı.

"CHP'DE HANÇER TAŞIYAN KİMSEYİ GÖRMEDİM"

Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu incitecek bir açıklama yapmadığını belirten Özel, "Kemal Bey bir sürü şeyi doğru yaptı. Bazı yerlerde hata yapmıştır. Bana incindiğine dair bir söylemi hiç olmadı. Kemal Bey, o 'Hançer' ifadesini kime kullanıyorsa, onu netleştirirse muhatabı cevap verir. CHP'de hançer taşıyan kimseyi görmedim. O sorunun muhatabı ben değilim, bende hiç hançer olmadı." dedi.

Yapacakları Tüzük Kurultayı'na "Değişim Kurultayı" dediklerini aktaran Özel, "Bu partiyi yapılacak ilk genel seçimlerde iktidar yapmazsam, ertesi gün yokum. Kurultay toplarım, olağan kurultay sürecini başlatırım ama aday değilim. Şimdi ilan ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





