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Özgür Özel 'sürçülisan' demişti! Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı: 'Burcu Köksal tam tersini söyledi'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
06.03.2024 23:37
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CHP'li Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri gündem oldu. CHP lideri Özgür Özel, Köksal'ın sözlerini sürçülisan olarak nitelendirirken, gazeteci Barış Yarkadaş'tan canlı yayında çok konuşulacak bir açıklama geldi. Köksel ile konuştuğunu söyleyen Yarkadaş, "Bana 'Dil sürçmesi yok.Belediye başkanı seçildiğimde belediyeyi DEM Parti ile yönetmeyeceğim' dedi" şeklinde konuştu.

Özgür Özel 'sürçülisan' demişti! Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı: 'Burcu Köksal tam tersini söyledi'

CHP'nin Afyonkarahisar Belediyesi için aday gösterdiği Burcu Köksal seçim çalışmaları kapsamında sahaya inip halka seslendi.
Afyonkarahisar'daki seçim koordinasyon merkezi açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşma gerçekleştirdi. Özel, konuşmasında Burcu Köksal için dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak "Meclisteki AK Parti milletvekilleri ve MHP milletvekilleri, CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ı destekliyorlar" dedi.

KÖKSAL: KAPIM SADECE DEM PARTİ'YE KAPALI

Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Burcu Köksa "Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" diyerek yalnızca DEM Parti'ye kapıyı kapattı.

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ÖZEL 'SÜRÇÜLİSAN' DEDİ

Uşak'a geçen CHP lideri Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın yaptığı açıklamada, seçildiğinde DEM Partisi hariç tüm partilere belediyenin kapısının açık olduğu ifadelerinin sürçülisan olduğunu belirtti. Özel, “Burcu Başkan’dan selam getirdim. Afyon’da ‘Belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız’ diye derken orada küçük bir sürçülisan oldu. ‘Aman başkanım sen düzelt’ dedi. Afyon Belediyesi’nin de Uşak Belediyesi’nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, Uşaklılara, Afyonlulara açıktır" ifadelerini kullandı.

"DİL SÜRÇMESİ DEĞİL VERDİĞİM SÖZ"

Gazeteci Barış Yarkadaş ise tv100 canlı yayınında konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Burcu Köksal ile görüştüğünü belirten Yarkadaş, "Burcu Köksal bana Özgür Özel'in tam tersini söyledi. 'Ben belediye başkanı seçildiğimde Afyonkarahisar belediyesini DEM Partililer ile yönetmeyeceğim. Ben dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim sözüm üzerinden konuştum' ifadelerini kullandı." dedi.
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