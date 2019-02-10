Özhaseki Ankara'daki Kırşehirliler ve Kayserililerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Cenabıhak şahittir ki ne benim ne yavrularımın boğazından bir milim haram geçmedi." dedi.

Mamak ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Kırşehirliler Federasyonu ile Buluşma" programına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki hizmetleri anlattı.

Özhaseki, "Şehri bir yerden aldık bir yere taşıdık. 21 senenin sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'ya gelmemi isteyince insanların huzuruna çıktım önce helallik istedim. Cenabıhak şahittir ki ne benim ne yavrularımın boğazından bir milim haram geçmedi elhamdülillah." ifadesini kullandı.

Ankara'da gerçekleştirecekleri projelerin bir kısmını paylaşan Özhaseki, raylı sistemin Mamak'a geleceğini, ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında evleri yıkılan vatandaşların evlerini 5 yıl içinde teslim edeceklerini dile getirdi.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık bin 400 belediye başkan adayını üç ay boyunca birlikte belirlediklerini söyledi.