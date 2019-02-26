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Özhaseki "Gönüllerde olacağız" programına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 21:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Hanımca Derneği tarafından düzenlenen programda sanatçı Bahadır Özüşen ile birlikte şarkı söyledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Hanımca Derneğince düzenlenen "Gönüllerde olacağız" programına katıldı.

Özhaseki, Ankara'daki seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinin ardından Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçılar Gülşen Kutlu, Bahadır Özüşen ve Nurullah Akçayır'ın seslendirdiği türküleri dinledi.

Özüşen'in seslendirdiği, "Benzemez kimse sana" isimli esere eşlik eden Mehmet Özhaseki, izleyicilerden alkış aldı.

Etkinlik sonunda Hanımca Derneği Başkanı Meyra Arslan, Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki'ye tablo hediye etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bahadır Özüşen Gülşen Kutlu Mehmet Özhaseki Nurullah Akçayır seçim2019

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