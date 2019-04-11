HABER

PAB kapanış bildirisinde eğitim vurgulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 06:59 | Son Güncelleme

PAB kapanış bildirisinde eğitim vurgulandı

KATAR (AA) - Parlamentolararası Birliği'nin (PAB) 140. Genel Kurulu'nun kapanış bildirisinde, hoşgörüyü destekleyen kapsamlı bir eğitimin sağlanması çağrısı yapıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 160 ülkeden 2 bin 200 kişinin katıldığı PAB 140. Genel Kurulu'nun sona ermesinin ardından kapanış bildirisi yayımlandı.

Eğitimin önemine işaret edilen bildiride, herkese eğitim imkanlarının sağlanması sosyal engellerin aşılması gerektiği belirtildi.

Bildiride, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve eğitim burslarının artırılması zorunluluğunun yanı sıra yüksek kaliteli eğitimin tesisi ve bunları destekleyen politikalara önem verilmesi talep edildi.

Dar gelirli kesimden öğrencilere eğitim burslarının artırılması yoluyla belirlenen hedeflerin gerçekleşmesinin mümkün olacağı kaydedilen bildiride, "Başkaları çocuklarımıza kini öğretmeden önce onlara barışı öğretmeliyiz" görüşüne yer verildi.

Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki... Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
Kadıköy'de gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!Kadıköy'de gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!
Kadıköy'de otomobil ağaca çarptı: 2'si ağır 3 yaralıKadıköy'de otomobil ağaca çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katar Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Türkiye’den skandal karara tepkiler peş peşe geldi!

Türkiye’den skandal karara tepkiler peş peşe geldi!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte ÖSYM sınavın soruları ve cevapları!

İstasyonda pompalı tüfekli soygun!

İstasyonda pompalı tüfekli soygun!

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavında çıkacak konular

Binlerce kişiye kadro müjdesi! İşte alım şartları

Kadıköy'de gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!

Kadıköy'de gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!

Acı haber gece yarısı geldi! Cesedi 20 metre uzaklıkta bulundu

Acı haber gece yarısı geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.