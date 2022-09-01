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Pahalı ürünlere gerek yok! Yıpranmış saçlarınızı tamamen onaracak maske

01.09.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçlar çok çeşitli etkenlere bağlı olarak yıpranabiliyor. Yıpranmış saçlar bakımsız bir görüntüye sebep oluyor. Saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesi için çeşitli bakımlar uygulanıyor. Ancak bu bakımlar istenilen sonuçları vermeyebiliyor. Evde uygulayacağınız maske ile saçlarınızın çok daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlayabilirsiniz.

Pahalı ürünlere gerek yok! Yıpranmış saçlarınızı tamamen onaracak maske

Saç tüm görünüşü etkileyebiliyor. Güzel ve bakımlı bir görünüm için yıpranmış saçları onarmak gerekiyor. Isıl işlemler, deniz, havuz, güneş ışınları, kimyasal ürünler saçın yıpranmasına neden oluyor. Saçlarınız için pahalı ürünler kullanıyorsanız bunun yerine mayonez maskesini deneyebilirsiniz. Mayonez ile yapılan bu maske tüm saçı onararak parlatacak ve sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlayacak.

YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN MASKE TARİFİ

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Malzemeler

1 çay bardağı mayonez
1 yumurta
1 çay kaşığı hint yağı

Yapılışı

Mayonez, yumurta ve hint yağını saçınıza sürün ve bir bone yardımı ile saçlarınızı sarın. 30 dakika bekledikten sonra saçlarınızı şampuanlayarak durulayın.

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yumurta hint yağı maske saç bakımı mayonez maskesi Güneş
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