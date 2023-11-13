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  4. Paket paket aşk satmışlar! Yemeğe çıkmak 5 bin, hafta sonu arkadaşlık 10 bin, evlilik paketi 50 bin TL... Flört vaadiyle kandırmışlar

Paket paket aşk satmışlar! Yemeğe çıkmak 5 bin, hafta sonu arkadaşlık 10 bin, evlilik paketi 50 bin TL... Flört vaadiyle kandırmışlar

13.11.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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Dolandırıcılar bu kez insanları flört vaadiyle kandırıp tuzaklarına düşürdü. 'Mutlu bir akşam yemeği ve yuva' gibi ifadelerle binlerce kişiyi dolandıran çete, paket paket aşk satmış. Hazırlanan tarifede yemeğe çıkmak 5 bin, hafta sonu arkadaşlık 10 bin, evlilik paketi ise 50 bin TL. Dolandırıldıkları anlayan insanların şikayetleri üzerine harekete geçen polis, çeteyi çökertti. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Paket paket aşk satmışlar! Yemeğe çıkmak 5 bin, hafta sonu arkadaşlık 10 bin, evlilik paketi 50 bin TL... Flört vaadiyle kandırmışlar

Dolandırıcılar bu kez evlilik vaadiyle insanları tuzaklarına düşürdü. Sahte arkadaşlık siteleri üzerinden 'Mutlu bir akşam yemeği ve yuva' gibi ifadelerle binlerce kişiyi dolandıran çete üyeleri milyonluk vurgun yaptı. Polis ekipleri düzenlediği 'Makyaj' operasyonuyla çeteyi çökertti.

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PAKET PAKET AŞK SATMIŞLAR

Flört vaadiyle kandırıyor, paket paket aşk satıyorlardı. Onlarca erkek bu tuzağa düştü, milyonlarca TL parasını kaptırdı. Dolandırıcılar sahte arkadaşlık sitesi kurup erkekleri tuzağa düşürdü. Paket paket aşk satan dolandırıcılar kendilerine tarife bile belirlemişti. Yemeğe çıkmak 5 bin, hafta sonu arkadaşlık 10 bin, evlilik paketi ise 50 bin TL idi.

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SAHTE ÇİFTLERİN FOTOĞRAFLARI KULLANILDI

Kanal D'nin haberine göre internet sitelerinde daha önceden tanışıp buluşmuş sahte çiftlerin fotoğrafları tuzağa düşürmek için kullanıldı. Ağa düşen erkekler beğendikleri kadının profilindeki numaradan iletişim kuruyor daha sonra da buluşmak için para yatırıyordu.

MAKYAJ OPERASYONU

Tuzağa düşenler buluşma saatinde kimse gelmeyince ve aradıkları numaranın iptal edildiğini görünce dolandırıldıklarını anlayıp polise koştular. Gelen şikayetler sonrasında polis harekete geçti. Çetenin izini süren polis ekipleri, 'Makyaj' operasyonuyla çeteyi çökertti. Baskınlarda yakalanan 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık flört
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