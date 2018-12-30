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Pakistan Başbakanı Han Türkiye'ye geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 18:12 | Son Güncelleme

Başbakan İmran Han, 3-4 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak - Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası durumu da ele alacak Han iş forumunda konuşacak, Türk iş adamları ve potansiyel yatırımcılarla da bir araya gelecek

Pakistan Başbakanı İmran Han, 3-4 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Han'ın yen iyılın ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini düzenleyecek Han'a, aralarında Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Planlama Bakanı Makhdoom Khusro Bakhtyar ve Başbakan Han'ın Ticaret ve Yatırım Danışmanı Abdul Razak Davud'un da bulunduğu üst düzey heyetin eşlik edeceği belirtildi.

Ziyaret sırasında İmran Han'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası durumu da ele alacaklarının kaydedildiği açıklamada, Başbakan Han'ın Ankara'da ayrıca iş forumunda konuşacağı, Türk iş adamları ve potansiyel yatırımcılarla da bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pakistan ve Türkiye, yüzyıllarca eskiye dayanan ortak din ve kültürel miras üzerine kurulu tarihi ve benzersiz bağların keyfini yaşamaktadır. İki ülkenin mükemmel seviyede ve her geçen yıl daha da güçlenmeye devam eden siyasi, ekonomik, savunmayla ilgili kültürel ve halktan halka ilişkileri bulunmaktadır. Başbakan'ın Türkiye'ye yaklaşan ziyareti, iki kardeş ülkenin hükümetleri ve halkları arasındaki tarihi bağların daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Dahası ziyaret, iki ülke arasında özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili iş birliği ve birlikte çalışma konusunda yeni alanların keşfedilmesine yardım edecektir."

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Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han Türkiye ziyaret

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