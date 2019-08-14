Pakistan Başbakanı Han'dan Hindistan Başbakanı Modi'ye tepki

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Cammu Keşmir'i uluslararası sorun haline getirerek stratejik hata yaptığını belirterek, bu hatanın hem kendisi hem de Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetine pahalıya mal olacağını söyledi.

Geo News haber sitesine göre, Keşmir'in Pakistan'a bağlı bölümü Azad Keşmir'in başkenti Muzaffarabad'daki Eyalet Yasama Meclisinde konuşan Han, Hindistan'ın Keşmir konusunda planlar yaptığına işaret ederek, Keşmir'de atacağı her adıma Pakistan'ın daha güçlü karşılık vereceğini açıkladı.

Han, Pakistan ordusunun Hindistan'ın Keşmir planlarına tam anlamıyla vakıf olduğunu dile getirerek, Modi'nin Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararının Keşmir'i uluslararası sorun haline getirdiğini, bunun da büyük bir stratejik hata olduğunu ifade etti.

Modi'nin Keşmir'in özel statüsünü değiştirmesiyle son kartını oynadığını anlatan Han, "Modi'nin stratejik bir hata yaptığını düşünüyorum ve bu hata hem Modi'ye hem de BJP hükümetine pahalıya mal olacak." ifadesini kullandı.