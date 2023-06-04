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  4. Son dakika | Ekonomide yeni dönem! Mehmet Şimşek görevi teslim aldı, 'reform' mesajı verdi: "Türkiye'nin başka seçeneği kalmamıştır"

Son dakika | Ekonomide yeni dönem! Mehmet Şimşek görevi teslim aldı, 'reform' mesajı verdi: "Türkiye'nin başka seçeneği kalmamıştır"

04.06.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeni bakanlar bugün itibarıyla görevlerini devralmaya başladı. Maliye ve Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Nurettin Nebati'den devraldı. Maliye ve Ekonomi Bakanı Şimşek, yaptığı ilk açıklamada "Türkiye'nin rasyonel bir sürece dönme dışında seçeneği kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Ekonomide yeni dönem! Mehmet Şimşek görevi teslim aldı, 'reform' mesajı verdi: "Türkiye'nin başka seçeneği kalmamıştır"

Son dakika haberi: Türkiye'nin özellikle seçimlerden sonra merakla beklediği yeni Kabine'nin belli olmasının ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri başladı. Yeni dönemde ekonominin başına geçen Maliye ve Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Nurettin Nebati'den devraldı. Törende bir açıklama yapan Bakan Şimşek, ekonomide uygulanacak yöntemlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Şimşek, yapısal reform mesajı verirken, "Türkiye'nin rasyonel bir sürece dönme dışında seçeneği kalmamıştır." diye konuştu. İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da devir teslim töreni gerçekleşirken Nureddin Nebati konuşmasında şunları ifade etti:

NUREDDİN NEBATİ: ATTIĞIMIZ HER ADIM MİLLETİMİZİN ORTAK MENFAATLERİ İÇİNDİ

"Bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için asla yılmadım. Gece gündüz demeden çalışarak görevimi sürdürdüm. Attığımız her bir adım milletimizin ortak menfaatleri doğrultusunda atıldı.

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"Sayın bakanımızın yeni dönemde başarılı olacağına inancım tamdır. Türkiye Yüzyılı davamız için durmak yok, yola devam.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN İLK MESAJLAR! "TÜRKİYE'NİN BAŞKA BİR SEÇENEĞİ KALMAMIŞTIR"

Bakan Mehmet Şimşek'in konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Küresel zorlukların devam ettiği ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaşandığı son 1,5 yıllık dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük fedakarlık içinde ifa eden Sayın Nebati'ye teşekkür ediyorum. Değerli bakanımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkemiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir sürece dönme dışında seçeneği kalmamıştır.

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'YAPISAL REFORM' MESAJI

Yapısal reformlarla, Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek olmak temel hedefimiz olacaktır.

Attığımız her adım, attığımız her karar ülkemize duyulan güveni ve istikrarı güçlendirmeye devam etmesi önem arz etmektedir. Bugün sayın bakanımızdan devraldığımız bu bayrağı inşallah daha da yukarılara çıkarmak için geceli gündüzlü çalışacağız. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımız açık çıkacağız."

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Mehmet Şimşek Nurettin Nebati son dakika hazine ve maliye bakanı

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