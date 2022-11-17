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Pakistan’da katliam gibi kaza! Çoğu kadın ve çocuk... 18 kişi hayatını kaybetti

17.11.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'da içerisinde çok sayıda kişinin bulunduğu minibüs su kanalına düştü. Olayda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 18 kişi hayatını kaybetti. Minibüste toplam kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor.

Pakistan’da katliam gibi kaza! Çoğu kadın ve çocuk... 18 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın Sind eyaletinde Khairpur'dan Sehwan’a giden içerisinde çok sayıda kişinin bulunduğu minibüs su kanalına düştü. Kazada ilk belirlemelere çoğu kadın ve çocuk 18 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, minibüs vinç yardımı ile kanaldan çıkartıldı.

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MİNİBÜSTE KAÇ KİŞİNİN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Minibüsün, Pakistan'daki en büyük doğal tatlı su gölü olan Manchar’daki sel sularını Sindh Nehri'ne boşaltmak için Indus Otoyolu’nda açılan kanala düştüğü ifade edildi. Minibüste kaç kişinin bulunduğuna dair açıklama yapılmadı. (İHA)

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trafik kazası Pakistan

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